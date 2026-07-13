اختتام فعاليات المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور “عالم الجمال” بدورته السادسة‎ ‎

دمشق -سانا‏

اختتمت مساء اليوم الأحد فعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور (عالم الجمال)، الذي ‏أقيم على أرض مدينة المعارض بدمشق حيث وقعت اتفاقيات عدة بين الشركات المشاركة‎.‎

وشارك في المعرض 195 شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، بما في ذلك ‏مستحضرات التجميل وآلات التعبئة والتغليف والعطور‎.‎

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وأكد المدير العام لمؤسسة أرمادا للمعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض أحمد الماضي، أن عدد الزوار سجل زيادة غير ‏مسبوقة، حيث تجاوز أربعة أضعاف عدد زوار الدورة الماضية، لافتاً إلى أن إجمالي الزوار تخطى 25 ألف زائر، مع ‏استمرار تدفق الزوار حتى اليوم الأخير من المعرض‎.‎

وفيما يتعلق بالمشاركات الدولية، بين الماضي أن الشركات السورية شكلت النسبة الأكبر من المشاركين، إلى جانب مشاركة ‏مباشرة من سبع دول، إضافة إلى حضور العديد من الوكلاء المحليين الذين يمثلون علامات تجارية ومنتجات أجنبية، الأمر ‏الذي أوجد توازناً بين الصناعات الوطنية والمنتجات المستوردة، وعزز فرص التعاون التجاري وتوسيع الشراكات‎.‎

وانطلقت فعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور (عالم الجمال)، في التاسع من الشهر ‏الجاري، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف الصناعة السورية، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق‎.‎