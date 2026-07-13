اختتام فعاليات المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور “عالم الجمال” بدورته السادسة‎ ‎

دمشق -سانا
اختتمت مساء اليوم الأحد فعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور (عالم الجمال)، الذي أقيم على أرض مدينة المعارض بدمشق حيث وقعت اتفاقيات عدة بين الشركات المشاركة.
وشارك في المعرض 195 شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، بما في ذلك مستحضرات التجميل وآلات التعبئة والتغليف والعطور.
وأكد المدير العام لمؤسسة أرمادا للمعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض أحمد الماضي، أن عدد الزوار سجل زيادة غير مسبوقة، حيث تجاوز أربعة أضعاف عدد زوار الدورة الماضية، لافتاً إلى أن إجمالي الزوار تخطى 25 ألف زائر، مع استمرار تدفق الزوار حتى اليوم الأخير من المعرض.
وفيما يتعلق بالمشاركات الدولية، بين الماضي أن الشركات السورية شكلت النسبة الأكبر من المشاركين، إلى جانب مشاركة مباشرة من سبع دول، إضافة إلى حضور العديد من الوكلاء المحليين الذين يمثلون علامات تجارية ومنتجات أجنبية، الأمر الذي أوجد توازناً بين الصناعات الوطنية والمنتجات المستوردة، وعزز فرص التعاون التجاري وتوسيع الشراكات.
وانطلقت فعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور (عالم الجمال)، في التاسع من الشهر الجاري، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف الصناعة السورية، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.