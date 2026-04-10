تجهيز سوق الكوخ الشعبي الجديد في دير الزور لتنظيم عمل البسطات العشوائية

دير الزور-سانا

أنهت الأمانة العامة لمحافظة دير الزور أعمال إنشاء سوق الكوخ الشعبي بحلته الجديدة، حيث تم نقل أصحاب البسطات العشوائية في المنطقة إليه، وذلك بهدف تنظيم حركة الباعة والأهالي، والتخلص من المظاهر العشوائية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في المحافظة للخدمات والمرافق يحيى العلي في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أنه تم تجميع الباعة الجوالين وأصحاب البسطات العشوائية والعربات في السوق بعد الانتهاء من تجهيزه بكل الاحتياجات الحديثة، كالإنارة والأرضيات والسقف، ليصبح مكاناً مناسباً للتسوق.

وأضاف: إن عملية تجميع الباعة جرت ضمن قيود وسجلات عن طريق مجلس مدينة دير الزور، ويجري العمل على تسجيل كل أصحاب البسطات الذين لم ترد أسماؤهم بالقوائم التي تم اختيارها لإيجاد مكان بديل مناسب لهم، بحيث يتم إلغاء كل مظاهر البسطات في الشوارع.

وتحدّث عدد من الباعة عن أهمية إيجاد مكان ينظم عملهم، وعبر ناصر خلوف عن شكره للقائمين على إنجاز السوق الذي ضم 120 بائعاً يمارسون عملهم بشكل مناسب، متمنياً إنشاء المزيد من هذه الأسواق، ولا سيما للذين لم يتمكنوا من الحصول على مكان في السوق.

وذكر عبد الحميد العبدالله أن من إيجابيات السوق هو وجود تنظيم ملحوظ وتوافر السلع، بالإضافة لتأمين السقف الذي يحمي من تقلبات الطقس، كما ساهم في تعزيز خدمات النظافة وحفظ المظهر الحضري للمنطقة.

ويعمل مجلس مدينة دير الزور على تقييم تجربة سوق الكوخ، ليتم تعميمها على مناطق أخرى، بالتعاون مع المحافظة، بما يحقق التوازن بين التنظيم وتأمين فرص العمل وتوفير السلع بأسعار مناسبة ضمن المناطق السكنية.

الداخلية تعلن عن البدء باستقبال طلبات المنشقين عن النظام البائد بين عامي 2011 – 2021
إطلاق منصة الكفاءات الهندسية السورية.. خطوة لترسيخ التحول الرقمي
إغلاق محطة وقود باللاذقية تحتوي دارات وتوصيلات معدة للتلاعب بالعدادات
وزير الخارجية والمغتربين يلتقي فريق بحث مجزرة التضامن
افتتاح مخبز الدريكيش الآلي في طرطوس بعد إعادة تأهيله
