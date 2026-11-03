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القائم بأعمال سفارة سوريا باليابان يبحث مع نائب ياباني تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

6 2 القائم بأعمال سفارة سوريا باليابان يبحث مع نائب ياباني تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين
القائم بأعمال السفارة السورية لدى اليابان عبد الوهاب المحمد آغا يبحث مع عضو ‏البرلمان الياباني هيروتاكا إيشيكاوا سبل تعزيز التعاون البرلماني-السفارة السورية في طوكيو

طوكيو-سانا‏

بحث القائم بأعمال السفارة السورية لدى اليابان عبد الوهاب المحمد آغا، اليوم الثلاثاء مع عضو ‏البرلمان الياباني هيروتاكا إيشيكاوا، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.‎

وجاء في منشور على موقع السفارة على منصة (إكس)، إن الجانبين استعرضا خلال لقاء اليوم في ‏مقر السفارة السورية بطوكيو العلاقات الثنائية بين سوريا واليابان، ولا سيما سبل تعزيز التواصل ‏والتعاون على المستوى البرلماني، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات ‏الاهتمام المشترك‎.‎

وكان مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد ‏بارود أشاد ‏خلال لقائه في 21 الشهر الماضي مع القائم بالأعمال الياباني لدى سوريا شونتارو نيتسو ‏بالعلاقات الإيجابية التي تربط البلدين، وأكد أهمية ‏مواصلة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد ‌‏الأطراف، وتوسيع انخراط اليابان في جهود ‏التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

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