القائم بأعمال سفارة سوريا باليابان يبحث مع نائب ياباني تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

طوكيو-سانا
بحث القائم بأعمال السفارة السورية لدى اليابان عبد الوهاب المحمد آغا، اليوم الثلاثاء مع عضو البرلمان الياباني هيروتاكا إيشيكاوا، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.
وجاء في منشور على موقع السفارة على منصة (إكس)، إن الجانبين استعرضا خلال لقاء اليوم في مقر السفارة السورية بطوكيو العلاقات الثنائية بين سوريا واليابان، ولا سيما سبل تعزيز التواصل والتعاون على المستوى البرلماني، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود أشاد خلال لقائه في 21 الشهر الماضي مع القائم بالأعمال الياباني لدى سوريا شونتارو نيتسو بالعلاقات الإيجابية التي تربط البلدين، وأكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وتوسيع انخراط اليابان في جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.