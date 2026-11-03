الخدمات الفنية بالرقة تنفذ أعمالاً إسعافية لإصلاح أضرار السيول وتأمين حركة المرور

الرقة-سانا

أنجزت ورشات مديرية الخدمات الفنية في محافظة الرقة اليوم الثلاثاء، أعمالاً إسعافية لمعالجة ‏الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول في عدد من الطرق والجسور والعبّارات، بهدف إعادة تأمين ‏حركة المرور والحد من المخاطر على المواطنين، وذلك بتوجيه من الأمانة العامة للمحافظة‎.‎

وشملت الأعمال فتح طرق متضررة وإزالة الترسبات والأتربة، وتسليك العبّارات وتعزيلها في عدد ‏من المواقع، أبرزها جسر السلماني، وطريق المنصورة – الرصافة، وجسر الخرار في منطقة ‏الغانم العلي، وطريق الرقة – سلوك عند موقع الشيخ حسن، إضافة إلى جسر رطلة، وجسر ‏وعبّارات ضمن بلدية الجرنية، وجسر في نطاق عمل مجلس بلدية الرشيد بموقع مزرعة الأندلس‎.‎

وأوضح رئيس دائرة الآليات في مديرية الخدمات الفنية بالرقة خالد العلي لمراسل سانا، أن ‏المديرية استنفرت كوادرها وآلياتها منذ بدء العاصفة المطرية، ووضعتها في المرحلة الأولى تحت ‏تصرف إدارة الكوارث والطوارئ، للمساهمة في الاستجابة لتداعيات السيول‎.‎

وأشار العلي إلى أن الورشات باشرت في اليوم التالي تنفيذ التدخلات الإسعافية في المواقع ‏المتضررة، وتركزت الأعمال على فتح الطرق الحيوية وتأمين المرور فيها، وإزالة العوائق التي ‏خلفتها السيول، لافتاً إلى استمرار العمل في مواقع أخرى لاستكمال التدخلات في المناطق المتأثرة‎.‎

وبيّن أن المديرية أعدّت خطة إسعافية لمعالجة الأضرار وفقاً للأولويات ودرجة الحاجة، ريثما ‏تُستكمل الدراسات الهندسية اللازمة لتقييم حجم الأضرار وتحديد الحلول الفنية المناسبة، لإعادة ‏تأهيل المواقع المتضررة بصورة نهائية‎.‎

وكانت محافظة الرقة شهدت في أواخر تشرين الأول الماضي هطولات مطرية غزيرة تسببت ‏بسيول وفيضانات ألحقت أضراراً بعدد من الطرق والجسور والعبّارات، وأدت إلى انقطاع طرق ‏رئيسة وفرعية وخروج بعض المعابر من الخدمة، فيما استنفرت الجهات المعنية فرقها وآلياتها ‏لتنفيذ أعمال الإنقاذ وتصريف المياه وفتح الطرق المتضررة ومعالجة الأضرار‎.‎