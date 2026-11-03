الخدمات الفنية بالرقة تنفذ أعمالاً إسعافية لإصلاح أضرار السيول وتأمين حركة المرور

الرقة-سانا
أنجزت ورشات مديرية الخدمات الفنية في محافظة الرقة اليوم الثلاثاء، أعمالاً إسعافية لمعالجة الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول في عدد من الطرق والجسور والعبّارات، بهدف إعادة تأمين حركة المرور والحد من المخاطر على المواطنين، وذلك بتوجيه من الأمانة العامة للمحافظة.
وشملت الأعمال فتح طرق متضررة وإزالة الترسبات والأتربة، وتسليك العبّارات وتعزيلها في عدد من المواقع، أبرزها جسر السلماني، وطريق المنصورة – الرصافة، وجسر الخرار في منطقة الغانم العلي، وطريق الرقة – سلوك عند موقع الشيخ حسن، إضافة إلى جسر رطلة، وجسر وعبّارات ضمن بلدية الجرنية، وجسر في نطاق عمل مجلس بلدية الرشيد بموقع مزرعة الأندلس.
وأوضح رئيس دائرة الآليات في مديرية الخدمات الفنية بالرقة خالد العلي لمراسل سانا، أن المديرية استنفرت كوادرها وآلياتها منذ بدء العاصفة المطرية، ووضعتها في المرحلة الأولى تحت تصرف إدارة الكوارث والطوارئ، للمساهمة في الاستجابة لتداعيات السيول.
وأشار العلي إلى أن الورشات باشرت في اليوم التالي تنفيذ التدخلات الإسعافية في المواقع المتضررة، وتركزت الأعمال على فتح الطرق الحيوية وتأمين المرور فيها، وإزالة العوائق التي خلفتها السيول، لافتاً إلى استمرار العمل في مواقع أخرى لاستكمال التدخلات في المناطق المتأثرة.
وبيّن أن المديرية أعدّت خطة إسعافية لمعالجة الأضرار وفقاً للأولويات ودرجة الحاجة، ريثما تُستكمل الدراسات الهندسية اللازمة لتقييم حجم الأضرار وتحديد الحلول الفنية المناسبة، لإعادة تأهيل المواقع المتضررة بصورة نهائية.
وكانت محافظة الرقة شهدت في أواخر تشرين الأول الماضي هطولات مطرية غزيرة تسببت بسيول وفيضانات ألحقت أضراراً بعدد من الطرق والجسور والعبّارات، وأدت إلى انقطاع طرق رئيسة وفرعية وخروج بعض المعابر من الخدمة، فيما استنفرت الجهات المعنية فرقها وآلياتها لتنفيذ أعمال الإنقاذ وتصريف المياه وفتح الطرق المتضررة ومعالجة الأضرار.