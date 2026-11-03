قميص إسفلتي جديد لمدخل دمشق الجنوبي لرفع كفاءة الطريق وتحسين الانسيابية المرورية
ملامح فصل الخريف تضفي سحراً ورونقاً أخّاذاً على الطبيعة في جسر الشغور بريف إدلب
كيف أعادت منصة “دقيق” صياغة العلاقة بين المواطن ومراكز النقل؟
العثور على جثة أحد مفقودي سيول الطبقة بعد 6 أيام من البحث
السفارة الجزائرية بدمشق تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 72 لثورة التحرير
فرقة فيولا تقدم مسرحية “الضيوف” في قصر الثقافة بحمص
”بروجكت سوريا 2026″ يناقش في يومه الأول أولويات التعافي وإعادة الإعمار
مهرجان “صنع في سوريا” ينطلق بدمشق بمشاركة 50 شركة محلية
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