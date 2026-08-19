المكتب القنصلي في حماة: تصديق ما يزيد على 2000 معاملة يومية

حماة-سانا

أكد المكتب القنصلي الجديد في محافظة حماة، اليوم الأربعاء، أنه يجري يومياً التصديق على 2000 إلى 3000 معاملة بمختلف أنواعها، بهدف تنظيم العمل وتوفير بيئة مريحة للمراجعين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح مدير المكتب القنصلي في حماة حسن الفجر لمراسل سانا، أن افتتاح المكتب في حي المغيلة يشكل خطوة مهمة لتطوير الخدمات القنصلية وتسريع إنجاز المعاملات، مبيناً أنه مجهز بقاعات انتظار و6 كوات للتصديق و5 كوات مالية، ويعمل بكامل طاقته لتقديم الخدمات للمراجعين بأسرع وقت وبجودة أفضل.

وذكر المراجع للمكتب القنصلي الجديد مصطفى تلجي، أن إنجاز معاملته لم يستغرق أكثر من 3 دقائق، لافتاً إلى أن التجهيزات الفنية والرقمية وتنظيم تسلسل الدور يوفر الراحة للمراجعين.

ووصفت المراجعة نادرة المرعي الخدمات بأنها نقلة نوعية من حيث سرعة الأداء وجودته، وحسن استقبال المراجعين وإرشادهم إلى مراحل إنجاز معاملاتهم.

بدوره، بين المراجع ماهر الحميدي المغترب في ألمانيا، أنه لقي ترحيباً ومعاملة حسنة خلال تصديق وثيقة حكومية، معتبراً أن ذلك يعكس التطورات التي تشهدها سوريا الجديدة ويعزز كرامة المواطنين وراحتهم.

وافتتح المكتب القنصلي في حماة في 14 آب الجاري، بحضور مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر، ومحافظ حماة عبد الرحمن السهيان، ويعد ثالث مكتب قنصلي يفتتح بعد التحرير بعد مكتبي دير الزور وإدلب.