أعمال تأهيل مركز قلعة المضيق الصحي بريف حماة تتواصل تمهيداً لإعادته إلى الخدمة

حماة-سانا

أجرى رئيس المنطقة الصحية في السقيلبية الدكتور محمد نيشي، ورئيس مجلس مدينة قلعة المضيق محمد جمعة عزت، جولة ميدانية إلى مركز قلعة المضيق الصحي بريف حماة، بهدف متابعة أعمال ترميمه، وإعادته إلى الخدمة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن حملة «فداء لحماة».

وأوضح نيشي في تصريح لمراسل سانا، أن خطة تأهيل المركز تتضمن تجهيز غرفة توليد إسعافية تعمل على مدار الساعة، وإحداث مخبر أشعة، وافتتاح عيادات داخلية وأطفال وجراحة مصغرة، بما يضمن توفير خدمات طبية أساسية لسكان المنطقة.

وأشار إلى أن المركز، بعد استكمال ترميمه، من المقرر أن يخدم نحو 60 ألف مواطن، ولا سيما أن أقرب مشفى يبعد نحو 12 كيلومتراً، لافتاً إلى أن المركز الصحي في قلعة المضيق سيشكل بمواصفاته الجديدة مشفى مصغراً رديفاً لمشفى السقيلبية الوطني.

وتعرض المركز خلال فترة النظام البائد لأعمال تخريب ونهب طالت بنيته التحتية وتجهيزاته، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، شأنه شأن العديد من المرافق العامة والخاصة التي تضررت.