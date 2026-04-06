انطلاق ملتقى الإعلام الهادف في حلب بمشاركة نخبة من الإعلاميين والمختصين

حلب-سانا

انطلقت اليوم الإثنين في مسرح دار الكتب الوطنية في باب الفرج بمدينة حلب، فعاليات “ملتقى الإعلام الهادف” بمشاركة نخبة من الإعلاميين والمختصين، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الخطاب الإعلامي وتعزيز دوره في خدمة قضايا المجتمع.

وتضمن الملتقى ندوة رئيسية تناولت الحاجة إلى إعلام هادف في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الواقع، إلى جانب ورشة تدريبية بعنوان “هندسة التأثير الإعلامي وصناعة الرأي العام”، إضافة إلى ركن شبابي تفاعلي بعنوان “رسالة من اليوم إلى الغد”، فضلاً عن جلسات تشبيك وحوارات بين المشاركين.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد مدير مديرية الإعلام في حلب عبد الكريم ليله، أن الملتقى يأتي تتويجاً للجهود المبذولة منذ التحرير في تنظيم المشهد الإعلامي، مشيراً إلى أن المشاركة تهدف إلى تعزيز دور الإعلام الهادف الذي يعكس قضايا المجتمع السوري ويدافع عنها.

وأشار ليله الى أن أهمية هذه الفعاليات تنبع من الحاجة إلى مواجهة التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي، ولا سيما تعدد وتنوع المحتوى، بما في ذلك المحتوى الذي لا يتوافق مع ثقافة المجتمع السوري، مشدداً على ضرورة الوصول إلى ثوابت مشتركة تجمع الفاعلين في المجال الإعلامي وتُسهم في تقديم صورة مشرفة عن المجتمع.

من جانبه بيّن المحاضر في الندوة والمهتم بشؤون الشباب والمجال الفكري علي حاج حنان، أن الملتقى يأتي في ظرف حساس تمر به البلاد، لافتاً إلى الدور الكبير الذي يؤديه الإعلام في توجيه الرأي العام والتأثير في توجهات المجتمع.

وأشار حنان إلى أن مشاركته ركزت على مخاطر انتشار الأخبار الزائفة وتأثيرها السلبي على المجتمع، مؤكداً أن وسائل الإعلام لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تسهم أيضاً في تشكيل وعي الناس وهويتهم وثقافتهم.

بدوره أوضح رئيس تحرير مجلة “رواء” عماد الدين خيتي، أن الملتقى يهدف إلى وضع ضوابط واضحة لمفهوم الإعلام الهادف وتحديد سماته، لافتاً إلى مشاركته بورقة عمل تناولت تعريف هذا النوع من الإعلام وأهميته.

وأعرب خيتي عن أمله في أن تسهم مجلة “رواء” في أن تكون إحدى الأدوات الفاعلة في نشر الفكر وتعزيز حضور الإعلام الهادف في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي في سوريا، ولا سيما بعد اتساع تأثير الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، وما رافقه من انتشار للأخبار الزائفة والمحتوى غير المنضبط.