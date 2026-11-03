مجلس الشعب والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العوّاك، مع وفد من الاتحاد البرلماني الدولي ‏برئاسة الأمين العام للاتحاد آندا فيليب، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير ‏التعاون المشترك، وذلك خلال اجتماع موسع حضره عدد من أعضاء المجلس، ‏وتخللته كلمة مصوّرة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي ميلتون ديك.‏

وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام، أن العوّاك أكد أهمية تواصل برلمانات العالم من ‏أجل مناصرة الشعوب، وضرورة تطوير علاقة البرلمان السوري بالاتحاد البرلماني ‏الدولي الممتدة لأكثر من 80 عاماً.‏

من جهتها، أعربت فيليب عن ترحيبها بعودة العلاقات الدبلوماسية البرلمانية بين مجلس ‏الشعب السوري والاتحاد البرلماني الدولي، متقدمة بالتهنئة على تشكيل المجلس ‏وانطلاق أعماله. ‏

يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي ‏(‏IPU‏)‏ تأسس عام 1889، ويقع مقره في جنيف، ‏ويجمع ممثلي المجالس التشريعية حول العالم، ويعمل على تعزيز الحكم الديمقراطي ‏وبناء برلمانات قوية وشفافة، ودعم السلام والحوار السياسي، وحماية حقوق الإنسان ‏والدفاع عن البرلمانيين، إلى جانب تمكين المرأة والشباب سياسياً وتحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة.‏