مجلس الشعب والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

دمشق-سانا
بحث رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العوّاك، مع وفد من الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة الأمين العام للاتحاد آندا فيليب، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير التعاون المشترك، وذلك خلال اجتماع موسع حضره عدد من أعضاء المجلس، وتخللته كلمة مصوّرة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي ميلتون ديك.
وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام، أن العوّاك أكد أهمية تواصل برلمانات العالم من أجل مناصرة الشعوب، وضرورة تطوير علاقة البرلمان السوري بالاتحاد البرلماني الدولي الممتدة لأكثر من 80 عاماً.
من جهتها، أعربت فيليب عن ترحيبها بعودة العلاقات الدبلوماسية البرلمانية بين مجلس الشعب السوري والاتحاد البرلماني الدولي، متقدمة بالتهنئة على تشكيل المجلس وانطلاق أعماله.
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) تأسس عام 1889، ويقع مقره في جنيف، ويجمع ممثلي المجالس التشريعية حول العالم، ويعمل على تعزيز الحكم الديمقراطي وبناء برلمانات قوية وشفافة، ودعم السلام والحوار السياسي، وحماية حقوق الإنسان والدفاع عن البرلمانيين، إلى جانب تمكين المرأة والشباب سياسياً وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.