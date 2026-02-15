“حكايات لا تنتهي”… فعالية لتكريم كبار السن في طرطوس

طرطوس-سانا

نظّمت جمعية “كونوا معنا” لكبار السن في طرطوس، اليوم الأحد، فعالية بعنوان «حكايات لا تنتهي»، على خشبة المسرح القومي، بهدف التعريف بالجمعية وجهودها في رعاية الكبار، وتقديم الدعم الصحي والنفسي لهم.

وأوضحت رئيسة الجمعية نسرين دياب لمراسل سانا، أن الجمعية ومنذ عامين، تسعى لمشاركة كبار السن أوقات الفرح، وتنظيم أنشطة تكسر العزلة.

وأضافت: إن فعالية اليوم استمرار لرسالة الجمعية التي تؤمن بأن كبار السن يستحقون الرعاية والدفء، وحياةً كريمة مليئة بالاهتمام والاحترام.

وتضمنت الفعالية عرض فيديو تعريفي عن الجمعية ونشاطاتها، وفقرة فنية منوعة، إضافة إلى فقرة صحية توعوية قدّمها الدكتور أحمد درويش، والدكتور معتز حسن، حيث استعرضا أهم أسس الرعاية الصحية للمسنين بعد سن الستين.

كما كرمت الجمعية خمسة من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة والثمانين عاماً، تقديراً لدورهم في المجتمع، ونقل القيم والخبرات إلى الأجيال اللاحقة.

وعبر عدد من الحاضرين من كبار السن عن سعادتهم بالمبادرة، مؤكدين أن هذه الفعاليات تمنحهم شعوراً بالاهتمام والانتماء، فيما أكد ممثلو الجمعيات الأهلية والتطوعية المشاركة أهمية مثل هذه الأنشطة في تعزيز التعاون المجتمعي لخدمة كبار السن.

يذكر أن جمعية “كونوا معنا” لدعم كبار السن، تهدف إلى تقديم خدمات داعمة مخصصة لفئة كبار السن في محافظة طرطوس، وفق أنشطة وبرامج اجتماعية وترفيهية وصحية.