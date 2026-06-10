بعد انقطاع من عام 2013.. مركز حبوب نوى بريف درعا يستأنف استلام محصول القمح من الفلاحين

درعا-سانا

استأنف مركز حبوب نوى بريف درعا الغربي، بعد انقطاع لمدة 13 عاماً بسبب ممارسات النظام البائد، استلام محصول القمح من الفلاحين.

وأوضح رئيس مركز حبوب نوى أحمد العودات في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن مركز حبوب نوى بدأ في السادس من هذا الشهر استقبال إنتاج الفلاحين من القمح بعد توقف لسنوات، وإنجاز أعمال إعادة التأهيل للصويمعة المعدنية والمبنى الإداري، مبيناً أن الكوادر تقوم الآن بوزن حمولة الآلية، وأخذ عينات القمح من الفلاحين المسجلين على المنصة الرقمية وتحليلها عبر الخبير، وإعطاء الدرجة النهائية والتخزين في الخلية المعدة لاستقبال هذه الدرجة.

وأضاف: إن مركز حبوب نوى يعتبر المركز الوحيد الذي يستقبل فلاحي المنطقة الغربية من المحافظة، ويخفف عنهم أعباء الانتقال لمراكز أخرى والتكاليف المادية، مبيناً أن الكميات المستلمة حتى صباح اليوم الأربعاء بلغت 547 طناً، ولدى المركز خطة لاستلام نحو ألف طن من القمح يومياً في ذروة التسويق.

ودعا عدد من الفلاحين إلى حل المشاكل المتعلقة بالتغذية الكهربائية عبر خط معفى من التقنين أو مجموعة توليد تعمل على الديزل لتسريع عملية التسويق.

وعاد المركز للخدمة هذا الموسم، بعد إنجاز أعمال إعادة التأهيل للصويمعة المعدنية والمركز مع كل المرفقات والمنشآت، بعقد لصالح المؤسسة السورية للحبوب بقيمة 235 ألف دولار أمريكي.

وتستوعب صويمعة نوى المعدنية كمية عشرة آلاف طن من القمح، مع مستودعات تتسع لنحو أربعة آلاف طن.