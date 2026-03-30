إجراءات جديدة في الطيبة الغربية بريف حمص الشمالي لتنظيم توزيع الغاز المنزلي

حمص-سانا

باشرت بلدية الطيبة الغربية بريف حمص الشمالي اليوم الإثنين، تسجيل العائلات في القرية، وتوزيع قوائم الأسماء على المعتمدين، بهدف تنظيم وضبط عمليات توزيع مادة الغاز المنزلي، وضمان وصولها إلى المواطنين بشكل عادل.

وأوضح رئيس بلدية الطيبة الغربية عبد الكريم مصطفى في تصريح لمراسل سانا، أن عمليات التسجيل مستمرة حتى استكمال بيانات جميع القاطنين، مبيناً أنه سيتم توزيع أسطوانات الغاز على المعتمدين وفق هذه القوائم بشكل دوري، مع توقيع المواطن عند الاستلام للحد من أي تلاعب في التوزيع.

وأشار مصطفى، إلى أن الكميات المتوافرة حالياً لا تلبي احتياجات الأهالي، ولا سيما بعد عودة المهجرين وتضاعف عدد السكان عقب التحرير.

بدوره، أشار نائب مدير منطقة تلدو عبد الله مشعل إلى أن الضغط المتزايد على مادة الغاز، بالتزامن مع قلة الكميات وازدياد أعداد العائلات العائدة، أدى إلى ظهور مشكلات في التوزيع، ما استدعى اتخاذ إجراءات مؤقتة لتنظيم العملية.

وبيّن مشعل، أن هذه الإجراءات، تشمل حصر تسجيل العائلات في البلدية عبر البطاقة العائلية أو بيان عائلي لكل رب أسرة، إضافة إلى تزويد مديري المناطق بالكميات المخصصة، بما يضمن توزيعها بشكل منظم وعادل.

المواطن طارق دياب من أهالي القرية أشار إلى أن هذه الخطوة لاقت ارتياحاً لدى السكان، لما لها من دور في تحسين آلية توزيع الغاز وضمان وصوله إلى المستحقين، في ظل قلة الكميات المتوافرة.

ويعاني أهالي الطيبة الغربية وغيرها من القرى والبلدات بريف حمص من ضعف توفر مادة الغاز وطول فترات الانتظار أمام مراكز التوزيع، إضافة إلى ارتفاع أسعارها في السوق، ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في عدد من مناطق المحافظة، بالتعاون مع مجالس الإدارة المحلية، لضبط عمليات التوزيع وتنظيمها.