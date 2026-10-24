جلسة دعم قانوني لتبسيط استخراج الوثائق للعائلات العائدة من مخيم الهول

حلب-سانا

نظّمت مؤسسة “خطوات سوريا”، بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية، جلسة توعوية وقدّمت دعماً قانونياً في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بهدف إرشاد العائلات العائدة من مخيم الهول إلى آليات استخراج الوثائق الرسمية وتثبيت قيود الأحوال الشخصية، ما يسهم في تسهيل اندماجها مجتمعياً وتعليمياً وضمان حقوقها القانونية.

وأوضحت منسقة الأنشطة في مشروع دعم العائدين بمؤسسة “خطوات سوريا” هيام حاج علي في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن الجلسة جاءت بحضور مسؤول الشؤون المدنية في الباب علي عبد السلام لمساندة نحو 18 مستفيداً من العائدين.

وبيّنت أن المشروع يُنفذ في محافظات حلب والرقة ودير الزور، ويتضمن التدريب والتأهيل المهني لـ 16 مستفيدة، وأنشطة الدمج المجتمعي لـ 16 طفلاً، إلى جانب استشارات قانونية متخصصة لتثبيت عقود الزواج والولادات والقيود المدنية.



من جهتها، أكدت وردة مصطفى، إحدى العائدات من مخيم الهول، أهمية اللقاءات التوعوية في تبسيط الإجراءات والإجابة عن الاستفسارات القانونية المتعلقة باستخراج الهويات والأوراق الثبوتية لأطفالها، مشيرة إلى أن توضيح الخطوات المطلوبة يساعد على تجاوز العقبات الإجرائية، ويتيح إلحاق الأطفال بالمدارس والاستفادة من الخدمات الأساسية.



وتندرج الجلسة ضمن الأنشطة الخدمية والإنسانية الرامية إلى دعم العائلات العائدة وتعزيز الاستقرار المجتمعي في ريف حلب، وشهد شهرا تموز وآب الماضيان تنظيم جلسات دعم قانوني ومبادرات تأهيلية وخدمية لمساندة الأسر العائدة والأهالي في مناطق مختلفة من المحافظة.