تنظيم 82 ضبطاً تموينياً في أسواق ريف دمشق خلال عطلة عيد الفطر

دمشق-سانا

بلغ عدد الضبوط التموينية المنظمة خلال عطلة عيد الفطر 82 ضبطاً، وذلك خلال الجولات الرقابية على الأسواق، والفعاليات التجارية في مختلف مناطق محافظة ريف دمشق.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عبد السلام خالد في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن الضبوط شملت مخالفات البيع بأسعار زائدة، وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالفواتير والاشتراطات الصحية، مؤكداً استمرار دوريات التموين في متابعة الأسواق، وضبط أي تجاوزات.

IMG 20260326 113144 469 تنظيم 82 ضبطاً تموينياً في أسواق ريف دمشق خلال عطلة عيد الفطر

وأشار خالد إلى أن المديرية تواصل جولاتها الرقابية على الأسواق الشعبية والمحال التجارية، للتأكد من التزام الفعاليات التجارية بالتسعير النظامي، وتوفير المواد الأساسية للمواطنين، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق.

وأكد خالد أن المديرية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعياً المواطنين إلى التعاون مع دوريات التموين، والإبلاغ عن أي مخالفة تسهم في الإضرار بالمستهلك، أو التأثير في استقرار الأسواق.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، لتعزيز الرقابة التموينية، وضبط المخالفات وحماية المواطنين من حالات الغش والاحتكار، وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة.

