افتتاح ثلاث مدارس بعد ترميمها في ريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

افتتح محافظ اللاذقية محمد عثمان اليوم، ثلاث مدارس في جبل الأكراد بريف المحافظة الشمالي بعد إعادة ترميمها، وذلك في إطار دعم التنمية المحلية، وتحقيق العدالة التعليمية.

ووصف المحافظ الخطوة بأنها بداية لسلسلة من افتتاح المدارس ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل المنطقة وتهيئتها لعودة الأهالي من المخيمات إلى قراهم، مشيراً إلى مشاريع موازية تشمل تحسين الخدمات الأساسية وصيانة شبكات الصرف الصحي.

من جهته، أوضح مدير التربية في اللاذقية وليد كبولة أن المدارس التي جرى افتتاحها تشمل مدرسة في قرية الفرز ومدرستين في قرية المريج، بعد خضوعها لأعمال ترميم شاملة، لافتاً إلى أن الخطة القادمة ستشمل قرى دورين، مرج الزاوية، الحمرات، عين الغزال، دويركة وطعوما، مع تأمين هنغارات وكرفانات مؤقتة لضمان استمرار العملية التعليمية.

كما بين رامي فائز التركماني، منسق مشروع “يَم” التعليمي، أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسف وجمعية موزاييك بهدف تأمين استجابة تعليمية عاجلة للعائدين، عبر دراسة الاحتياجات وتوظيف كوادر تعليمية من المجتمع المحلي لضمان الاستدامة والاندماج الفعّال.

وأكدت رباب هاشم، مدرسة عائدة إلى قريتها، أن إعادة افتتاح المدارس تشجع الأهالي على العودة، معربة عن أملها في افتتاح مدارس إعدادية وثانوية قريباً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة اللاذقية بالتعاون مع المجتمع الأهلي لإعادة تأهيل المدارس المتضررة ووضعها بالخدمة بالتزامن مع عودة السكان إلى قراهم، بعد سنوات من التدمير والتوقف عن العمل.

