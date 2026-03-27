تكثيف الرقابة التموينية على الأفران في الرقة لضبط توزيع الخبز ومنع التلاعب

الرقة-سانا

بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة، عبر دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء، رقابتها التموينية على الأفران الاحتياطية، وذلك بعد تفعيل مكتب الشكاوى، بهدف ضبط آلية توزيع مادة الخبز ومنع أي تجاوزات.

وشملت الجولات الرقابية التي نفذت اليوم الجمعة، انتشار عناصر الرقابة في عدد من الأفران، منها فرن التموين وفرن تشرين وفرن الفردوس وفرن 23 شباط، حيث جرى الإشراف المباشر على عمليات التوزيع، والتأكد من التزام المواطنين بالدور، إضافة إلى مراقبة جودة الخبز ومواصفاته.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحد من حالات الاحتكار ومنع البيع غير المشروع، بما يضمن وصول مادة الخبز إلى مستحقيها وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تنفيذ جولات رقابية مكثفة على المخابز العامة والأفران الخاصة، بهدف ضمان جودة رغيف الخبز والتقيد بالمواصفات المعتمدة والالتزام بالأسعار المحددة، بما يضمن وصول المادة إلى المواطنين بالشكل المناسب ويحافظ على الأمن الغذائي.

