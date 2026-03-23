وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

محافظات-سانا

توفي شخصان وأصيب 19 آخرين جراء حوادث سير في عموم سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف المحافظات.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مواقع الحوادث، قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثامين إلى الطبابة الشرعية في حلب ليتم تسليمها لذويها وفق الأصول.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، ولا سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب الانزلاق على الطرقات، إضافة إلى التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

واستجابت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ يوم أمس الأحد لـ 20 حادث سير في عموم سوريا، أسفرت عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة 53 مدنياً، حيث أسعفت المصابين لتلقي العلاج ونقلت الجثامين للطبابة الشرعية.