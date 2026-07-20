ويلسون يشيد بتحولات سوريا عقب تحررها من النظام البائد

photo 2026 07 15 17 07 27 1 ويلسون يشيد بتحولات سوريا عقب تحررها من النظام البائد

واشنطن-سانا

أشاد عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون بالتحولات التي شهدتها سوريا عقب تحررها من النظام البائد.

وقال ويلسون في تغريدة على منصة “إكس” اليوم الإثنين: إن “سقوط النظام البائد أعقبه انسحاب إيران وتدمير تنظيم داعش وعودة 3.5 ملايين سوري إلى منازلهم، في واحدة من أكبر عمليات العودة في القرن الحادي والعشرين”.

ولفت ويلسون إلى أنه في عام 2019 أكد أنه لا يوجد حل للصراع في سوريا طالما بقي النظام البائد في السلطة.

وفي التغريدة نفسها، أكد ويلسون أن “مشاريع الطاقة الجديدة وخطوط الأنابيب توفر بديلاً لمضيق هرمز، ما يضعف قدرة إيران على التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي”.

ومع تحرير سوريا، انطلقت دمشق وواشنطن في مسار دبلوماسي جديد، تُرجم بسلسلة لقاءات ثنائية بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما مهد الطريق لإنهاء حقبة العقوبات والعبور نحو مرحلة جديدة قوامها الحوار ودعم الاستقرار والشراكة في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

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