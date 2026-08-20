لجنة وزارة الداخلية المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة توضح ملابسات الحادثة

اللاذقية-سانا

عقدت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة اليوم الخميس ‏مؤتمراً صحفياً، للكشف عن أبرز ما توصلت إليه التحقيقات والإجراءات المتخذة.‏



‏ أبرز ما جاء فيه:‏

اللواء أحمد لطوف رئيس اللجنة ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية: الشاب غميرة كان يعاني من حالة صحية مزمنة وخطرة تتطلب معاملة ‏خاصة لم تتخذ أثناء التحقيق معه، وستتم محاسبة المقصرين عن طريق القضاء.‏

وقال اللواء لطوف في بداية المؤتمر: عقدنا ‏اجتماعاً مع محافظ اللاذقية الذي قدم لنا التسهيلات اللازمة للقيام بعملنا، ثم اطلعنا ‏على التحقيقات التي أجراها الأمن الداخلي وتولينا التحقيق.‏

اللواء لطوف: نتيجة الخبرة الطبية فإن سبب الوفاة هو مضاعفات نزف دماغي لدى ‏مريض ناعور، وإن الإصابات الموصوفة بالكشف الأولي هي جرح قاطع في الجهة ‏اليمنى لأعلى الجبهة مع جرح ثقب مجاور هو إجراء علاجي تم في مشفى اللاذقية ‏الجامعي.‏

اللواء لطوف: التشققات الجلدية الموصوفة على البطن هي في سياق علاج مديد ‏بالكورتيزون والكدمة الصغيرة على الجبهة اليمنى وعلى القدم اليسرى هي كدمات ‏نزفية مرضية.‏

اللواء لطوف: بسؤال الخبراء عن النزيف المؤدي للوفاة أجابوا بأنه لا توجد علامات ‏ظاهرة لعنف أو شدة في الفحص من قبل الطبيب الشرعي ولا توجد كسور جمجمية أو ‏جروح رضية.‏

اللواء لطوف: تم تسليم جثة المرحوم محمد غميرة إلى أهله ليصار إلى دفنها وفق ‏الأصول.‏

اللواء لطوف: تم التوسع في التحقيقات مع قسم الحفة والوقوف على الإجراءات التي ‏تم اتباعها مع غميرة.‏

اللواء لطوف: اللجنة خلصت إلى أن غميرة أخبر عناصر الأمن الداخلي بإصابته ‏بمرض الناعور.‏

اللواء لطوف: أثبتت التحقيقات قيام أحد المحققين بصفع الشاب غميرة بيده على ‏منطقة الرقبة.‏

اللواء لطوف: تقرر إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية وتكليف ‏إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي ‏مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف وإعلامنا بنتيجة التحقيق ‏بالسرعة الممكنة.‏

المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق: نعدكم بمتابعة القضية بكل حزم ‏وسنسرع ‏الإجراءات القانونية لينال عقابه العادل كل من يثبت تورطه لتقصير أو إهمال في وفاة الشاب ‏غميرة.‏

العميد سامر الحسين مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان: حقوق ‌‏المواطنين مصانة ومحفوظة، فالمحتجز أو نزيل السجن أمانة، حيث يخضع لعقوبة تقيد ‌‏الحرية لكن هذه العقوبة لا تمس الكرامة.‏

العميد الحسين: نعمل على بناء قدرات العناصر وتدريبهم بشكل دوري لبناء جهاز ‏أمن داخلي يمارس مهامه وفق أعلى المعايير.‏

مدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين الحمادي: من خلال اطلاعنا على القضية ‏نقر بوجود قصور وإهمال مسلكي من رئيس القسم والمحقق حيث لم يتضمن الضبط ‏المنظم الحالة المرضية للموقوف غميرة.

يتبع..