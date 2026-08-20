لجنة وزارة الداخلية المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة توضح ملابسات الحادثة

اللاذقية-سانا
عقدت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة اليوم الخميس مؤتمراً صحفياً، للكشف عن أبرز ما توصلت إليه التحقيقات والإجراءات المتخذة.
أبرز ما جاء فيه:
- اللواء أحمد لطوف رئيس اللجنة ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية: الشاب غميرة كان يعاني من حالة صحية مزمنة وخطرة تتطلب معاملة خاصة لم تتخذ أثناء التحقيق معه، وستتم محاسبة المقصرين عن طريق القضاء.
- وقال اللواء لطوف في بداية المؤتمر: عقدنا اجتماعاً مع محافظ اللاذقية الذي قدم لنا التسهيلات اللازمة للقيام بعملنا، ثم اطلعنا على التحقيقات التي أجراها الأمن الداخلي وتولينا التحقيق.
- اللواء لطوف: نتيجة الخبرة الطبية فإن سبب الوفاة هو مضاعفات نزف دماغي لدى مريض ناعور، وإن الإصابات الموصوفة بالكشف الأولي هي جرح قاطع في الجهة اليمنى لأعلى الجبهة مع جرح ثقب مجاور هو إجراء علاجي تم في مشفى اللاذقية الجامعي.
- اللواء لطوف: التشققات الجلدية الموصوفة على البطن هي في سياق علاج مديد بالكورتيزون والكدمة الصغيرة على الجبهة اليمنى وعلى القدم اليسرى هي كدمات نزفية مرضية.
- اللواء لطوف: بسؤال الخبراء عن النزيف المؤدي للوفاة أجابوا بأنه لا توجد علامات ظاهرة لعنف أو شدة في الفحص من قبل الطبيب الشرعي ولا توجد كسور جمجمية أو جروح رضية.
- اللواء لطوف: تم تسليم جثة المرحوم محمد غميرة إلى أهله ليصار إلى دفنها وفق الأصول.
- اللواء لطوف: تم التوسع في التحقيقات مع قسم الحفة والوقوف على الإجراءات التي تم اتباعها مع غميرة.
- اللواء لطوف: اللجنة خلصت إلى أن غميرة أخبر عناصر الأمن الداخلي بإصابته بمرض الناعور.
- اللواء لطوف: أثبتت التحقيقات قيام أحد المحققين بصفع الشاب غميرة بيده على منطقة الرقبة.
- اللواء لطوف: تقرر إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية وتكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف وإعلامنا بنتيجة التحقيق بالسرعة الممكنة.
- المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق: نعدكم بمتابعة القضية بكل حزم وسنسرع الإجراءات القانونية لينال عقابه العادل كل من يثبت تورطه لتقصير أو إهمال في وفاة الشاب غميرة.
- العميد سامر الحسين مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان: حقوق المواطنين مصانة ومحفوظة، فالمحتجز أو نزيل السجن أمانة، حيث يخضع لعقوبة تقيد الحرية لكن هذه العقوبة لا تمس الكرامة.
- العميد الحسين: نعمل على بناء قدرات العناصر وتدريبهم بشكل دوري لبناء جهاز أمن داخلي يمارس مهامه وفق أعلى المعايير.
- مدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين الحمادي: من خلال اطلاعنا على القضية نقر بوجود قصور وإهمال مسلكي من رئيس القسم والمحقق حيث لم يتضمن الضبط المنظم الحالة المرضية للموقوف غميرة.
يتبع..