وفاة 7 أشخاص وإصابة 53 آخرين جراء حوادث سير بعدة محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية

توفي سبعة أشخاص وأصيب 53 مدنياً جراء 20 حادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عدد من المحافظات.

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للعديد من المصابين ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما أسعف المدنيون بعض الإصابات، وتم نقل الجثامين إلى الطبابة الشرعية لاستكمال الإجراءات وتسليمها لذويها وفق الأصول.

وبحسب مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص والدفاع المدني، فقد نجمت الوفيات عن ثلاثة حوادث، اثنان منها في محافظة حمص والثالث في محافظة طرطوس، ففي حمص، توفي ثلاثة أشخاص (رجلان وامرأة) وأصيب 25 آخرون بينهم ثلاثة أطفال، جراء حادث سير متسلسل ناتج عن تصادم تسع سيارات بسبب تساقط الثلوج وحبات البَرَد على طريق حمص–دمشق قرب مدينة حسياء الصناعية، كما توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث على طريق السخنة بريف حمص الشرقي، بينما توفي ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران في حادث على جسر حريصون في طرطوس.

وفي هذا السياق، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عبر منصة “X”، ضرورة الالتزام بالإرشادات والتحذيرات الصادرة عن الوزارة حفاظاً على أرواح الأهالي، مشيراً إلى أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية تبدأ من السلوك اليومي على الطريق، وأن أي مخالفة قد تتسبب بخسارة لا تعوّض.

وشدد الصالح على أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، واحترام قواعد وإشارات المرور، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية، وتفادي القيادة في حالات الإرهاق، ومنع الأطفال من قيادة المركبات، إضافة إلى التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة قبل التحرك.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، قد حذّرت أمس من مخاطر الانزلاق على الطريق الدولي (دمشق–حمص) نتيجة الأحوال الجوية السائدة، حيث أدت الهطولات المطرية الممزوجة بالثلج والبرد إلى وقوع عدة حوادث انزلاق مأساوية على هذا الطريق.