إفطار جماعي لـ 350 طفلاً من أبناء شهداء المنطقة الشمالية بإدلب

IMG 9148 إفطار جماعي لـ 350 طفلاً من أبناء شهداء المنطقة الشمالية بإدلب

إدلب-سانا

أقامت إدارة المنطقة الشمالية في محافظة إدلب اليوم الإثنين مأدبة إفطار جماعي لـ 350 طفلاً من أبناء وأسر الشهداء في المنطقة الشمالية، وذلك
في أحد المطاعم بمدينة الدانا.

IMG 9177 إفطار جماعي لـ 350 طفلاً من أبناء شهداء المنطقة الشمالية بإدلب

وعلى هامش مأدبة الإفطار، كرمت إدارة المنطقة برعاية محافظة إدلب عدداً من أبناء وأسر الشهداء المدعويين، وذلك تقديراً لتضحيات الشهداء وتكريماً لدمائهم التي بذلوها في تحرير البلاد من النظام البائد.

وأوضح مدير المنطقة الشمالية في المحافظة محمد حسين في تصريح لمراسل سانا، أن مأدبة الإفطار عبارة عن رسالة عرفان ووفاء لأبناء وأسر الشهداء، لغرس الأمل في نفوسهم بمتابعة العلم والعمل على إكمال مسيرة آبائهم في خدمة الوطن، وتأكيد بأن ذوي الشهداء هم أمانة في أعناق الجميع، ومن الواجب أن يجدوا السند لهم لتعويضهم عن بعض ما فقدوه.

وأعرب عمر عبد الله أخرس أحد وجهاء قرية صلوة عن امتنانه الكبير لإدارة المنطقة ومحافظة إدلب على هذه المكرمة، كونها تمثل دليلاً واضحاً على اهتمام القيادة بالشهداء وذويهم، متمنياً أن تبقى التضحيات التي قدموها لأجل تحرير الوطن في ذاكرة المعنيين واستمرار الرعاية لأبنائهم وذويهم.

IMG 9175 إفطار جماعي لـ 350 طفلاً من أبناء شهداء المنطقة الشمالية بإدلب

بدورها، عبرت فاطمة طه والدة شهيد من قرية حزرة عن تقديرها الكبير لهذه اللفتة في الشهر الفضيل، والتي أدخلت الفرحة إلى قلوب الأطفال من أبناء الشهداء، من خلال توزيع هدايا ومبالغ مالية على المكرمين، داعيةً إلى ضرورة تذكّرهم ومتابعة الاهتمام بهم كونهم فقدوا معيلهم الوحيد، في ظل ظروف معيشية صعبة.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية، كخطوة مهمة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وتجديد العهد بالوفاء لمن ضحوا بدمائهم في سبيل حرية الوطن، وتخليصه من جرائم النظام البائد.

IMG 9186 إفطار جماعي لـ 350 طفلاً من أبناء شهداء المنطقة الشمالية بإدلب
IMG 9157 إفطار جماعي لـ 350 طفلاً من أبناء شهداء المنطقة الشمالية بإدلب
IMG 9166 إفطار جماعي لـ 350 طفلاً من أبناء شهداء المنطقة الشمالية بإدلب
IMG 9173 إفطار جماعي لـ 350 طفلاً من أبناء شهداء المنطقة الشمالية بإدلب
IMG 9178 إفطار جماعي لـ 350 طفلاً من أبناء شهداء المنطقة الشمالية بإدلب
IMG 9184 إفطار جماعي لـ 350 طفلاً من أبناء شهداء المنطقة الشمالية بإدلب
زينة الميلاد تعانق حجارة كنيسة مار يوسف في بلدة القنية بريف إدلب الغربي
بقلوب عامرة بالأمل رواد القطاعات الغذائية والزراعية في حماة يتطلعون إلى شريان الطاقة المرتقب
دمشق المدينة تستعيد حضورها عبر كتب تروي عراقتها ومستقبلها بمعرض الكتاب الدولي
قوى الأمن الداخلي تشارك فرق الإطفاء بعمليات إخماد حرائق ريف اللاذقية
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 5 من آب 2025
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك