إفطار جماعي لـ 350 طفلاً من أبناء شهداء المنطقة الشمالية بإدلب

إدلب-سانا

أقامت إدارة المنطقة الشمالية في محافظة إدلب اليوم الإثنين مأدبة إفطار جماعي لـ 350 طفلاً من أبناء وأسر الشهداء في المنطقة الشمالية، وذلك

في أحد المطاعم بمدينة الدانا.

وعلى هامش مأدبة الإفطار، كرمت إدارة المنطقة برعاية محافظة إدلب عدداً من أبناء وأسر الشهداء المدعويين، وذلك تقديراً لتضحيات الشهداء وتكريماً لدمائهم التي بذلوها في تحرير البلاد من النظام البائد.

وأوضح مدير المنطقة الشمالية في المحافظة محمد حسين في تصريح لمراسل سانا، أن مأدبة الإفطار عبارة عن رسالة عرفان ووفاء لأبناء وأسر الشهداء، لغرس الأمل في نفوسهم بمتابعة العلم والعمل على إكمال مسيرة آبائهم في خدمة الوطن، وتأكيد بأن ذوي الشهداء هم أمانة في أعناق الجميع، ومن الواجب أن يجدوا السند لهم لتعويضهم عن بعض ما فقدوه.

وأعرب عمر عبد الله أخرس أحد وجهاء قرية صلوة عن امتنانه الكبير لإدارة المنطقة ومحافظة إدلب على هذه المكرمة، كونها تمثل دليلاً واضحاً على اهتمام القيادة بالشهداء وذويهم، متمنياً أن تبقى التضحيات التي قدموها لأجل تحرير الوطن في ذاكرة المعنيين واستمرار الرعاية لأبنائهم وذويهم.

بدورها، عبرت فاطمة طه والدة شهيد من قرية حزرة عن تقديرها الكبير لهذه اللفتة في الشهر الفضيل، والتي أدخلت الفرحة إلى قلوب الأطفال من أبناء الشهداء، من خلال توزيع هدايا ومبالغ مالية على المكرمين، داعيةً إلى ضرورة تذكّرهم ومتابعة الاهتمام بهم كونهم فقدوا معيلهم الوحيد، في ظل ظروف معيشية صعبة.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية، كخطوة مهمة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وتجديد العهد بالوفاء لمن ضحوا بدمائهم في سبيل حرية الوطن، وتخليصه من جرائم النظام البائد.