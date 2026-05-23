دورة تدريبية للمواي تاي في حمص لتأهيل المدربين والحكام واللاعبين

حمص-سانا
 
انطلقت في الملعب البلدي بحمص دورة تدريبية برياضة المواي تاي، يقيمها الاتحاد العربي السوري للمواي تاي، بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب بالمحافظة.
 
وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وعملية حول قوانين التحكيم، وإصابات اللاعبين وأساسيات التدريب والتكنيك، إضافة إلى اختبارات نظرية وعملية للمشاركين.

وأوضح رئيس الاتحاد السوري للمواي تاي حسان العلي لـ سانا، أن الاتحاد يعمل حالياً على تنفيذ خطة تتضمن إقامة دورات تدريب وتحكيم في عدة محافظات، مبيناً أن الدورة تميزت من حيث العدد والتنظيم والالتزام، والمشاركة من مختلف الفئات المهتمة باللعبة.

بدوره، أشار المدير الفني للاتحاد أحمد الزغبي، إلى أن الاتحاد ينفذ برنامجاً متكاملاً لتأهيل المدربين والحكام واللاعبين، لافتاً إلى أن الانطلاقة الحالية بدأت من عدة محافظات بينها طرطوس ودمشق وحلب، وصولاً إلى حمص، موضحاً أن الكادر التدريبي في حمص يتمتع بمستوى فني عال.
 
وتأتي الدورة التي يشارك فيها نحو 80 متدرباً ضمن خطة الاتحاد لتأهيل الكوادر الفنية، وتطوير اللعبة في المحافظات.

