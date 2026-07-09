فرق مكافحة الحرائق بمديرية زراعة دمشق وريفها تخمد حريقين في جديدة يابوس ودير العشاير

ريف دمشق-سانا

أخمدت فرق مكافحة الحرائق التابعة لمديرية زراعة دمشق وريفها، حريقين اندلعا في جديدة يابوس ودير العشاير وذلك بالتعاون مع الجهات المؤازرة، وتمكنت من السيطرة عليهما بشكل كامل فور تلقي البلاغات.

وتمكنت فرقة مكافحة الحرائق في موقع التلال الغربية، ومخفر ميسلون الحراجي، من تطويق وإخماد الحريق الأول الذي اندلع في موقع الكفير بقرية جديدة يابوس، وامتد على مساحة تقدر بنحو 50 دونماً، واقتصرت الأضرار على لفح وتشويه نحو 200 شجرة من أنواع الزعرور والسنديان والملّول، إضافة إلى احتراق بعض الأعشاب اليابسة.

وسيطرت فرق مكافحة الحرائق أيضاً، على الحريق الثاني الذي اندلع عند مدخل قرية دير العشاير، بمشاركة ثلاثة صهاريج تابعة لمجموعة مكافحة الحرائق في موقع التلال الغربية، وبمؤازرة صهريجين من الدفاع المدني، حيث بلغت المساحة المتضررة نحو أربعة دونمات، واقتصرت الأضرار على لفح وتشويه 10 أشجار سرو و15 شجرة جوز مثمرة، إلى جانب احتراق بعض الأعشاب.

وأنهت الفرق عمليات التبريد في موقعي الحريقين، مع إبقائهما تحت المراقبة المستمرة لضمان عدم تجدد النيران.

ودعت مديرية زراعة دمشق وريفها، المواطنين والمزارعين إلى توخي أعلى درجات الحذر، والامتناع عن إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول أو حرق الأعشاب اليابسة على جوانب الطرقات، وتجنب رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية، حفاظاً على الثروة النباتية والحراجية، والإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الأرقام المخصصة.

وتشهد المناطق الحراجية خلال فصل الصيف ارتفاعاً في مخاطر اندلاع الحرائق، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب، ما يدفع الجهات المعنية إلى تكثيف حملات التوعية والاستجابة السريعة للبلاغات للحد من الخسائر وحماية الغطاء النباتي.