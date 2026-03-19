أهالي حمص يحيون ذكرى انطلاق الثورة السورية في ساحة القلعة

حمص-سانا

شهدت ساحة قلعة حمص مساء اليوم فعالية جماهيرية بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية، حيث احتشد آلاف المواطنين من مختلف الأعمار والفئات، في مشهد يعكس الوفاء والتقدير للتضحيات التي قُدمت في سبيل حرية وكرامة الشعب السوري.

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد غزوان النكدلي، مدير مكتب العمل الجماهيري والنشطاء في مديرية الشؤون السياسية بحمص، أن ذكرى انطلاق الثورة تمثل مناسبة لتكريم الأبطال والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، مشيراً إلى أهمية إبقاء هذه الذكرى حية في وجدان السوريين تقديراً لتلك التضحيات.

من جانبه، أوضح الناشط الإعلامي كرم السباعي أن حمص تحتفل بهذه المناسبة التي ستبقى عيداً وطنياً للسوريين، مضيفاً: إن هذه الفعاليات تعبر عن الوفاء، وأن الأجيال القادمة ستواصل إحياء هذه الذكرى.

بدوره، قال الناشط المدني يمان جدوع: إن الثورة تمثل محطة مفصلية في تاريخ سوريا، مؤكداً أن الاستمرار في بناء دولة تقوم على الحرية والعدالة هو الطريق نحو المستقبل.

كما أعربت مديرة مكتب الإعلام في جامعة حمص وئام بدرخان، عن شعورها بالفرح خلال المشاركة، مشيرة إلى أن الطريق ما زال طويلاً رغم التضحيات، وأن البلاد بحاجة إلى مزيد من العمل لاستكمال مسيرة البناء وتحقيق الأهداف.

وشهدت المحافظات السورية احتفالات واسعة بالذكرى السنوية الـ 15 لانطلاق ثورة الشعب السوري المباركة ضد النظام البائد، والتي شكّلت محطة مفصلية في تاريخ البلاد، وتُوّجت مسيرتها بتحقيق النصر والتحرير في الثامن من كانون الأول 2024.