افتتاح مبنيي بلديتي كنسبا ودويركة في الحفة بريف اللاذقية بعد إعادة تأهيلهما

اللاذقية-سانا

افتتحت مديرية منطقة الحفة بريف اللاذقية اليوم الخميس مبنيي مجلسي بلديتي كنسبا ودويركة التابعتين للمنطقة، وذلك بعد انتهاء أعمال إعادة تأهيلهما.



وأوضح مدير المنطقة يامن الشغري، في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح هاتين البلديتين يُشكّل عاملاً أساسياً لتفعيل الخدمات في المنطقة، فيما العمل جارٍ على افتتاح مباني مجالس في ثلاث قرى أخرى وإطلاق الخدمات فيها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانطلاق في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، تشمل تعبيد الطرق، وتأهيل المدارس، وتفعيل المراكز الصحية.

من جانبه، بيّن رئيس بلدية دويركة، عبد الله آغا، أن افتتاح مبنى البلدية يُسهم في تقديم الخدمات وفق الإمكانات المتاحة للقرى التابعة لنطاق عمل البلدية، مما يُسهّل عودة الأهالي إلى قراهم.

وأشار إلى أنه سيتم في الأيام القادمة تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل شبكة الصرف الصحي في القرى التابعة للبلدية، إضافة إلى مشروع تزفيت طريق يربط مفرق كنسبا بالطريق الرئيسي لقرية كدين.



وأضاف آغا: إنه تم منذ أسبوع ضخ المياه من الوادي الأزرق إلى خزان دويركة، ويجري العمل على إعادة تأهيل باقي الخزانات في رويسة النمر وكدين، مبيناً أن توفير خدمات الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب يُسهم في تسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.



يُذكر أن نطاق عمل بلديتي كنسبا ودويركة يغطي نحو ثماني عشرة قرية في منطقة الحفة.



وكانت المديريات الخدمية في محافظة اللاذقية عقدت في الـ 30 من آذار الماضي اجتماعاً موسعاً في مدينة الحفة بريف اللاذقية، بهدف وضع إطار تنسيقي متكامل يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المناطق التي عاد إليها أهلها.