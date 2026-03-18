إفطار رمضاني خاص بالأطفال والشباب المكفوفين في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أقامت جمعية “بلدك أمانتك” بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية أمس الثلاثاء، مأدبة إفطار رمضانية خاصة بالمكفوفين، لتعزيز روح التكافل والمحبة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في كافيه غروب بالكورنيش الجنوبي للمدينة.

وتخللت الفعالية مجموعة من الأنشطة السمعية الترفيهية المصممة بما يتناسب مع المكفوفين، لإضفاء أجواء مميزة وتعزيز مشاركتهم.

وفي تصريح لـ مراسل سانا أوضح محمد أبو سيف، رئيس جمعية بلدك أمانتك، أن الفعالية الحالية ركزت على الأطفال والشباب المكفوفين، الذين يمثلون فئة مهمة في المجتمع، بهدف دمجهم وتسليط الضوء على مهاراتهم الإبداعية والمميزة، مشيراً إلى أن الجمعية نفذت خلال الشهر الفضيل العديد من الفعاليات.

من جانبها، لفتت مديرة العلاقات العامة بجمعية رعاية المكفوفين مروى الحسين، إلى أهمية الفعالية في رسم البسمة على وجوه الشباب والأطفال، الذين يواجهون صعوبة في الاندماج مع المجتمع بسبب قلة الفعاليات المخصصة لهم، وأوضحت أن الجمعية تهتم بتعليم الأطفال المكفوفين وضعاف البصر من عمر خمس سنوات حتى المرحلة الجامعية، وحقق بعض طلابها تقدماً متميزاً في مسيرتهم الأكاديمية.

وأكدت الحسين أهمية الدعم لضمان استمرار الجمعية في تقديم خدماتها التعليمية والتربوية للأطفال والشباب المكفوفين، باعتبارها الوحيدة العاملة في اللاذقية وريفها في مجال رعاية المكفوفين.

وعبر عدد من المشاركين عن تقديرهم وشكرهم لمنظمي الفعالية، فأكد فراس كحيل، الذي يستعد لتقديم امتحان البكالوريا، أهمية تنظيم المزيد من الفعاليات المماثلة لدعم ومساندة الأطفال المكفوفين، فيما نوهت فرح الحريري بجهود الجمعية والكادر التعليمي في دعم الأطفال والشباب المكفوفين ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل سوريا.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الجمعيات المجتمعية المختصة لتعزيز التكافل الاجتماعي في شهر رمضان الفضيل، ودعم دمج فئة المكفوفين في المجتمع، بما يسهم في تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.