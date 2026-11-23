حماة-سانا

باشرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة اليوم الإثنين، تنفيذ مشروع لتأهيل أجزاء من شبكة الضخ الرئيسية وخطوط الخدمة في مدينة قلعة المضيق بريف المحافظة الغربي، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، بهدف تحسين إمدادات مياه الشرب لنحو عشرة آلاف شخص.

وأوضحت مديرة وحدة مياه السقيلبية مجيدة فرج، في تصريح لـ سانا، أن الأعمال تتضمن استبدال عدد من الخطوط القديمة والمتهالكة، وتنفيذ توسعات جديدة في الشبكة باستخدام قساطل من البولي إيثيلين، بطول إجمالي يصل إلى ثلاثة كيلومترات، وبأقطار تتراوح بين 63 و110 ميليمترات.

وبينت فرج أن المشروع يشمل مد خطوط جديدة في بعض الأحياء، واستبدال الخطوط القديمة بأخرى حديثة، بما يسهم في رفع كفاءة نقل المياه، والحد من الفواقد والأعطال، ومعالجة الاختناقات الفنية في خطوط الضخ والتوزيع، وتعزيز موثوقية الشبكة.

ويستفيد من المشروع نحو عشرة آلاف شخص من أهالي مدينة قلعة المضيق، في ظل الحاجة إلى تأهيل شبكات مياه الشرب المتضررة في مناطق عدة من ريف حماة.