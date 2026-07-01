ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق بعدد من المناطق الحراجية بسوريا خلال شهر تموز

FB IMG 1782900189859 ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق بعدد من المناطق الحراجية بسوريا خلال شهر تموز


دمشق-سانا

حذّرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، من ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في عدد من المناطق الحراجية مع بدء شهر تموز، نتيجة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع الرطوبة وزيادة جفاف الغطاء النباتي.

وأشارت المهندسة رادا إلى أنه مع بداية شهر تموز ينبغي الحذر أكثر في هذه الفترة تزداد احتمالية نشوب الحرائق، بسبب استمرار جفاف الغطاء النباتي والظروف الجوية السائدة من ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض الرطوبة النسبية، إلى جانب طبيعة وكثافة الغطاء النباتي، وهو ما يرفع احتمالات اندلاع الحرائق، وسرعة انتشارها في بعض المناطق.

وأكدت أن ارتفاع مؤشرات الخطورة يستدعي الحفاظ على جاهزية فرق الاستجابة وتعزيز إجراءات الوقاية والرصد المبكر، بما يحدّ من احتمالات اندلاع الحرائق وانتشارها، وخاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي تزيد من صعوبة عمليات الإطفاء.الإبلاغ الفوري عن الحرائق

الإبلاغ الفوري عن الحرائق

ودعت رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق، الأهالي والمزارعين إلى الامتناع عن إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من المناطق الحراجية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال، والإبلاغ الفوري عن أي تصاعد للدخان أو نشوب حريق حفاظاً على الثروة الحراجية.

ويعتمد تقدير مؤشرات خطورة الحرائق على مجموعة من المعاملات المرتبطة بحالة الغطاء النباتي والظروف الجوية والعوامل الطبوغرافية والبشرية، إضافة إلى مؤشر الطقس الخاص بالحرائق (FWI)، بهدف دعم إجراءات الوقاية والاستجابة المبكرة.

FB IMG 1782900193889 ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق بعدد من المناطق الحراجية بسوريا خلال شهر تموز
FB IMG 1782900197853 ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق بعدد من المناطق الحراجية بسوريا خلال شهر تموز
FB IMG 1782900201530 ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق بعدد من المناطق الحراجية بسوريا خلال شهر تموز
FB IMG 1782900205792 ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق بعدد من المناطق الحراجية بسوريا خلال شهر تموز
FB IMG 1782900209082 ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق بعدد من المناطق الحراجية بسوريا خلال شهر تموز
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