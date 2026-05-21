إدلب: تعاون بين هيئة الطاقة الذرية السورية وجامعة إيبلا حول التطبيقات الطبية والبحثية الحديثة

إدلب-سانا

نظّمت هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع جامعة إيبلا الخاصة في إدلب يوماً علمياً حول التطبيقات الطبية والبحثية الحديثة، وذلك في مدرج الجامعة اليوم الأربعاء، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من الهيئة حيث تضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والتخصصية المتقدمة في المجالات الطبية والبحثية.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام أن اليوم العلمي تضمّن محاور متنوعة شملت تطبيقات تقنية PET-CT في تشخيص الأورام، والتطبيقات الطبية لتكنولوجيا الإشعاع والغشاء الأمنيوسي، إضافة إلى استعراض أحدث الأبحاث المتعلقة بتوطين إنتاج الباكليتاكسيل وتقنيات إيصاله الذكية.

كما تناولت المحاضرات دور المسرّعات النووية في المجال الطبي وإنتاج النظائر المشعّة، إلى جانب مناقشة قضايا حيوية مثل إدارة النفايات الكيميائية والسلامة الكيميائية، والتوجّهات البحثية الحديثة نحو تطوير جيل جديد من علاجات السرطان، والضمادات الحيوية المهندسة بتقنيات النانو.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا التعاون يأتي كخطوة إستراتيجية لتسخير البحث العلمي في خدمة الرعاية الصحية، وتحويل الأفكار الأكاديمية إلى حلول تطبيقية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بالقطاع الطبي الوطني.

يذكر أن هيئة الطاقة الذرية السورية أحدثت عام 1976 كجهة حكومية مسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية، وتعمل على وضع الأسس والقواعد الناظمة لشؤون هذه الاستخدامات في الأراضي السورية.

