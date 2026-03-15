تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد

AMR 4593 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد

دمشق-سانا

نظّمت تنسيقيات الثورة في دمشق، اليوم الأحد، مسيرة شعبية إحياءً لذكرى انطلاق أول مظاهرة شهدتها العاصمة في الـ 15 من آذار عام 2011، والتي شكلت شرارة انطلاق الحراك الشعبي ضد ممارسات النظام البائد.

AMR 4588 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد

وانطلقت المسيرة من مدخل سوق الحميدية، وتوجّه المشاركون إلى الساحة المجاورة للمسجد الأموي، حيث أدّوا صلاة الغائب والدعاء لأرواح شهداء الثورة، وردد المشاركون هتافات أيام التظاهر الأولى ضد النظام البائد، وفي مقدمتها هتاف “الشعب يريد إسقاط النظام”، الذي تحقق مع إعلان التحرير في الثامن من كانون الأول 2024.

AMR 4569 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد

وفي تصريح لـ سانا، أكد أحد منظمي المسيرة وممثل عن الناشطين المستقلين بدمشق، باسل داغستاني: “نحن كتنسيقيات الثورة السورية، بدأنا عملنا عام 2011، واستمررنا حتى بعد التحرير، اليوم نجتمع لنحافظ على سردية الثورة والمكتسبات التي تحققت بعد 15 عاماً، ونقدم ما يليق بهذا التاريخ”.

من جانبه، أوضح بلال خلقي، أحد منظمي المسيرة، أن إحياء الذكرى ضروري ليعرف الجيل الجديد أن النصر الذي تحقق جاء بثمن باهظ، دفعه أكثر من مليون شخص.

كما أشار إياد صوان من تجمع شرق دمشق، إلى أن الفعالية اليوم جاءت لتخليد الذكرى وتسليط الضوء على بطولة أول مظاهرة خرجت من دمشق.

AMR 4574 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد

في السياق ذاته بينت الإعلامية، جيهان خلف، أن صوتهم الذي كان حاضراً في الثورة حتى تحقيق النصر سيبقى مستمراً اليوم في دعم جهود بناء سوريا الجديدة والمساهمة في رسم مستقبلها.

AMR 4580 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد

وتابعت: “رسالتي إلى أمهات الشهداء والمعتقلين أننا لم ننسَ دماء أبنائكم، وسنواصل السير على دربهم حتى نبني سوريا التي حلم بها أبناؤها، سوريا الحرية التي تحمي جميع أبنائها”.

وسيحيي السوريون الأربعاء المقبل يوم الـ 18 من آذار، الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانطلاق الثورة، التي توجت بإسقاط النظام البائد في الثامن من كانون الأول 2024.

AMR 4583 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد
AMR 4585 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد
AMR 4589 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد
AMR 4592 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد
AMR 4622 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد
AMR 4633 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد
AMR 4634 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد
AMR 4640 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد
AMR 4684 تنسيقيات الثورة في دمشق تُحيي ذكرى انطلاق أول مظاهرة ضد النظام البائد
رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: تحريك الدعوى العامة بحق بعض مرتكبي الانتهاكات تمّ بالتشاور معنا
وزير النقل يتفقد أعمال مشروع إعادة تأهيل جسر الرستن بحمص
منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الاحتياجات ‏الإنسانية العاجلة في اللاذقية وطرطوس
وزارة الصحة السورية تختتم دورة “إعداد المدرب والمدرس” لتطوير كادر مدارس التمريض
حرائق حماة واللاذقية تتمدد وتتسبب بنزوح عدد من الأهالي
