شبكة حقوقية: الألغام ومخلّفات الذخائر تحصد أرواح 3.799 مدنياً في سوريا منذ 2011

دمشق-سانا

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3.799 مدنياً، بينهم 1.000 طفل و377 سيدة، جراء انفجار الألغام الأرضية ومخلّفات الذخائر العنقودية في سوريا، وذلك خلال الفترة الممتدة من آذار 2011 حتى نيسان 2026.

وبينت الشبكة في تقرير نشرته اليوم السبت عبر قناتها على تلغرام، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام، أن 329 مدنياً، بينهم 65 طفلاً و29 سيدة، قُتلوا منذ سقوط النظام البائد في الـ 8 من كانون الأول 2024، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بمخلّفات الحرب، رغم عودة السكان إلى مناطقهم.

وبحسب بيانات الشبكة، قُتل 3.398 مدنياً نتيجة الألغام الأرضية، بينهم 862 طفلاً و343 سيدة، فيما بلغ عدد ضحايا مخلّفات الذخائر العنقودية 401 مدني، بينهم 138 طفلاً و34 سيدة، وتشير الأرقام إلى أن الأطفال يشكلون نحو 26% من إجمالي ضحايا الألغام الأرضية، ما يعكس التأثير الكبير لهذه المخلفات على الفئات الأكثر هشاشة.

وتركزت النسبة الأكبر من ضحايا الألغام الأرضية حسب التقرير في محافظات حلب (814 قتيلاً)، والرقة (676)، ودير الزور (645)، تلتها حماة (342)، ودرعا (274)، وإدلب (222)، أما ضحايا الذخائر العنقودية، فقد تركز معظمهم في محافظات حلب وإدلب وحماة ودرعا.

وقدّرت الشبكة عدد المصابين بنحو 10.600 مدني، يعاني عدد كبير منهم من إصابات خطيرة تتطلب أطرافاً اصطناعية، وخدمات إعادة تأهيل طويلة الأمد.

كما سجل التقرير ارتفاعاً في أعداد الضحايا عقب سقوط النظام البائد، بالتزامن مع عودة النازحين، واستئناف الأنشطة الزراعية، حيث وقعت حوادث عدة أثناء حراثة الأراضي أو جمع الكمأة، أو نتيجة عبث الأطفال بمخلّفات الحرب.

وتعتبر التقارير التي تصدرها الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تأسست في حزيران 2011، مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، ووسائل إعلام دولية، وهي عضو في التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية.

ويصادف الرابع من نيسان اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام، الذي أقرّته الأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على الأخطار المستمرة للألغام الأرضية ومخلّفات الحرب، وتعزيز الجهود الدولية لإزالتها وحماية المدنيين، وتُعد هذه المخلفات من أبرز التحديات الإنسانية طويلة الأمد في سوريا، حيث تستمر في تهديد حياة السكان حتى بعد تراجع العمليات العسكرية.