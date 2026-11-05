مختبرات التقنيات النووية والحيوية في النبات تعزز السلامة الغذائية ‌‏والتحسين الوراثي

دمشق- سانا

تؤدي مختبرات التقنيات النووية والحيوية في النبات، التابعة لقسم البيولوجيا الجزيئية والتقانة ‌‏الحيوية في هيئة الطاقة الذرية، دوراً مهماً في حماية الموارد الوراثية النباتية وتعزيز السلامة ‌‏الغذائية وتطوير برامج التحسين الوراثي، من خلال مجموعة من الأعمال البحثية والتحليلية ‌‏والتطبيقية التي تسهم في دعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي.‏

وذكر مدير المكتب الإعلامي في الهيئة عبد الحميد قطيني أن عمل المختبرات يتركز على ‏حماية الموارد الوراثية ‏وتوصيف التنوع النباتي، وتوظيف تقنيات الحمض النووي (‏DNA‏) ‏والتقانات الحيوية في ‏برامج التحسين الوراثي، إلى جانب تقديم خدمات متخصصة في كشف ‏الأغذية المعدلة وراثياً، ‏والتحقق من هوية اللحوم وكشف الغش الغذائي، ودراسة التعبير المورثي ‏والطفرات الوراثية، ‏وإنتاج أوساط زراعة الأنسجة النباتية، فضلاً عن تدريب الكوادر الوطنية ‏وتأهيلها.‏

حماية الموارد الوراثية وتوصيف التنوع النباتي

وبيّن قطيني أن المختبرات تعمل على صون الأصول الوراثية النباتية من التدهور أو الفقدان، ‏من ‏خلال توثيقها ودراسة خصائصها الجينية، بما يسهم في بناء قواعد بيانات علمية تدعم ‏برامج ‏الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفر قاعدة وراثية لبرامج التربية والتحسين النباتي.‏

كما تشمل الأعمال استخدام التقنيات الجزيئية الحديثة في توصيف التنوع النباتي وتحديد ‌‏الأصول الوراثية ودراسة علاقات القرابة بينها، بما يتيح تصنيفها والاستفادة منها في الأبحاث ‌‏والتطبيقات الهادفة إلى استنباط أصناف جديدة تحمل صفات مرغوبة.‏

التحسين الوراثي والتقانات الحيوية

ووفق قطيني،‏ توظف برامج التحسين الوراثي تقنيات الحمض النووي والتقانات ‏الحيوية لتطوير ‏أصناف نباتية أكثر قدرة على تحمل الإجهادات البيئية، ولا سيما الجفاف ‏والملوحة، وتحسين ‏إنتاجيتها ونوعيتها، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي.‏

وتسهم تقنيات الانتقاء بمساعدة العلامات الجزيئية وتحليل الخرائط الجينية للنباتات في تسريع ‌‏برامج التربية النباتية، واختصار الوقت والجهد اللازمين لاستنباط أصناف جديدة تلبي ‌‏الاحتياجات الزراعية والتنموية.‏

التحليل الجزيئي ودراسة التعبير المورثي ‏

وأوضح قطيني أن الفرق المتخصصة تجري تحليلات جزيئية للنباتات بهدف دراسة ‏العمليات ‏الحيوية على المستوى الجيني، وتقييم استجابتها للمؤثرات البيئية والمعاملات ‏التجريبية، فضلاً ‏عن دراسة التعبير المورثي لتحديد كيفية استجابة الجينات للظروف المحيطة، ‏وتتبع الطفرات ‏الوراثية وتحليلها، الأمر الذي يوفر فهماً أعمق للآليات الوراثية ويفتح آفاقاً جديدة ‏لتطوير ‏تطبيقات زراعية وبحثية متقدمة تسهم في تحسين الإنتاج النباتي.‏

خدمات التحليل والسلامة الغذائية

ولفت إلى أن المختبرات تقدم خدمات تحليلية دقيقة لكشف الأغذية المعدلة وراثياً والمواد الغذائية ‌‏التي دخلت في تركيبها تعديلات جينية، بهدف ضمان الشفافية وتمكين الجهات الرقابية من ‌‏تطبيق المعايير والمعلومات الخاصة ببطاقات البيان الغذائي.‏

كما تعمل على التحقق من هوية اللحوم وكشف الغش الغذائي باستخدام التقنيات الجزيئية ‌‏المتقدمة واختبارات الـ ‏DNA، ما يساعد على كشف أي عمليات خلط أو تلاعب بالمنتجات ‌‏الغذائية وحماية المستهلك والأسواق من الممارسات التجارية غير الآمنة أو المخالفة للمواصفات.‏

زراعة الأنسجة وتطوير القدرات البشرية

وأشار قطيني إلى أن الأنشطة التطبيقية في المختبرات تعنى بإنتاج أوساط زراعة ‏الأنسجة ‏النباتية بمختلف تركيباتها المتخصصة، والتي تعد الركيزة الأساسية لإكثار النباتات ‏الدقيقة ‏خضرياً، وإنتاج نباتات خالية من الأمراض، ودعم الأبحاث المتعلقة بالهندسة الوراثية ‏والخلايا ‏النباتية.‏

وبيّن أن مختبرات التقنيات النووية والحيوية في النبات تعنى بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيل ‌‏الباحثين والطلبة والمتخصصين في مجالات التقانة الحيوية النباتية وتقنيات الـ ‏DNA، لنقل ‌‏المعرفة المتقدمة وبناء قدرات فنية وطنية قادرة على مواكبة التطورات العلمية الحديثة.‏

وأوضح قطيني أن هذه المهام والخدمات تتكامل داخل المختبرات لتشكل منظومة ‏علمية وبحثية ‏متكاملة تجمع بين التحليل الجزيئي، والسلامة الغذائية، والتحسين الوراثي، ‏وخدمات الإنتاج ‏والتدريب، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الزراعية والبيئية.‏

وتأتي هذه الأنشطة في إطار التوجه العام لهيئة الطاقة الذرية لتعزيز القدرات العلمية والفنية ‌‏الوطنية، وترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي في القطاع الزراعي، بما يحقق التوازن بين ‌‏الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة وحماية الموارد الطبيعية والمستهلك على حد سواء.‏