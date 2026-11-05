مختبرات التقنيات النووية والحيوية في النبات تعزز السلامة الغذائية ‌‏والتحسين الوراثي

دمشق- سانا
تؤدي مختبرات التقنيات النووية والحيوية في النبات، التابعة لقسم البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية في هيئة الطاقة الذرية، دوراً مهماً في حماية الموارد الوراثية النباتية وتعزيز السلامة الغذائية وتطوير برامج التحسين الوراثي، من خلال مجموعة من الأعمال البحثية والتحليلية والتطبيقية التي تسهم في دعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
وذكر مدير المكتب الإعلامي في الهيئة عبد الحميد قطيني أن عمل المختبرات يتركز على حماية الموارد الوراثية وتوصيف التنوع النباتي، وتوظيف تقنيات الحمض النووي (DNA) والتقانات الحيوية في برامج التحسين الوراثي، إلى جانب تقديم خدمات متخصصة في كشف الأغذية المعدلة وراثياً، والتحقق من هوية اللحوم وكشف الغش الغذائي، ودراسة التعبير المورثي والطفرات الوراثية، وإنتاج أوساط زراعة الأنسجة النباتية، فضلاً عن تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها.
حماية الموارد الوراثية وتوصيف التنوع النباتي
وبيّن قطيني أن المختبرات تعمل على صون الأصول الوراثية النباتية من التدهور أو الفقدان، من خلال توثيقها ودراسة خصائصها الجينية، بما يسهم في بناء قواعد بيانات علمية تدعم برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفر قاعدة وراثية لبرامج التربية والتحسين النباتي.
كما تشمل الأعمال استخدام التقنيات الجزيئية الحديثة في توصيف التنوع النباتي وتحديد الأصول الوراثية ودراسة علاقات القرابة بينها، بما يتيح تصنيفها والاستفادة منها في الأبحاث والتطبيقات الهادفة إلى استنباط أصناف جديدة تحمل صفات مرغوبة.
التحسين الوراثي والتقانات الحيوية
ووفق قطيني، توظف برامج التحسين الوراثي تقنيات الحمض النووي والتقانات الحيوية لتطوير أصناف نباتية أكثر قدرة على تحمل الإجهادات البيئية، ولا سيما الجفاف والملوحة، وتحسين إنتاجيتها ونوعيتها، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي.
وتسهم تقنيات الانتقاء بمساعدة العلامات الجزيئية وتحليل الخرائط الجينية للنباتات في تسريع برامج التربية النباتية، واختصار الوقت والجهد اللازمين لاستنباط أصناف جديدة تلبي الاحتياجات الزراعية والتنموية.
التحليل الجزيئي ودراسة التعبير المورثي
وأوضح قطيني أن الفرق المتخصصة تجري تحليلات جزيئية للنباتات بهدف دراسة العمليات الحيوية على المستوى الجيني، وتقييم استجابتها للمؤثرات البيئية والمعاملات التجريبية، فضلاً عن دراسة التعبير المورثي لتحديد كيفية استجابة الجينات للظروف المحيطة، وتتبع الطفرات الوراثية وتحليلها، الأمر الذي يوفر فهماً أعمق للآليات الوراثية ويفتح آفاقاً جديدة لتطوير تطبيقات زراعية وبحثية متقدمة تسهم في تحسين الإنتاج النباتي.
خدمات التحليل والسلامة الغذائية
ولفت إلى أن المختبرات تقدم خدمات تحليلية دقيقة لكشف الأغذية المعدلة وراثياً والمواد الغذائية التي دخلت في تركيبها تعديلات جينية، بهدف ضمان الشفافية وتمكين الجهات الرقابية من تطبيق المعايير والمعلومات الخاصة ببطاقات البيان الغذائي.
كما تعمل على التحقق من هوية اللحوم وكشف الغش الغذائي باستخدام التقنيات الجزيئية المتقدمة واختبارات الـ DNA، ما يساعد على كشف أي عمليات خلط أو تلاعب بالمنتجات الغذائية وحماية المستهلك والأسواق من الممارسات التجارية غير الآمنة أو المخالفة للمواصفات.
زراعة الأنسجة وتطوير القدرات البشرية
وأشار قطيني إلى أن الأنشطة التطبيقية في المختبرات تعنى بإنتاج أوساط زراعة الأنسجة النباتية بمختلف تركيباتها المتخصصة، والتي تعد الركيزة الأساسية لإكثار النباتات الدقيقة خضرياً، وإنتاج نباتات خالية من الأمراض، ودعم الأبحاث المتعلقة بالهندسة الوراثية والخلايا النباتية.
وبيّن أن مختبرات التقنيات النووية والحيوية في النبات تعنى بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيل الباحثين والطلبة والمتخصصين في مجالات التقانة الحيوية النباتية وتقنيات الـ DNA، لنقل المعرفة المتقدمة وبناء قدرات فنية وطنية قادرة على مواكبة التطورات العلمية الحديثة.
وأوضح قطيني أن هذه المهام والخدمات تتكامل داخل المختبرات لتشكل منظومة علمية وبحثية متكاملة تجمع بين التحليل الجزيئي، والسلامة الغذائية، والتحسين الوراثي، وخدمات الإنتاج والتدريب، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الزراعية والبيئية.
وتأتي هذه الأنشطة في إطار التوجه العام لهيئة الطاقة الذرية لتعزيز القدرات العلمية والفنية الوطنية، وترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي في القطاع الزراعي، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة وحماية الموارد الطبيعية والمستهلك على حد سواء.