هيئة الطاقة الذرية السورية تنظم ورشات عمل متخصصة لاعتماد مشاريع ‏بحوث علمية

دمشق-سانا
نظمت هيئة الطاقة الذرية السورية ورشات عمل علمية متخصصة بهدف اختيار واعتماد مشاريع البحوث العلمية المستقبلية، وذلك ضمن إطار تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز دور الهيئة كمؤسسة وطنية رائدة في العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن باحثي الهيئة قدموا عروضاً علمية شاملة أمام اللجنة الاستشارية العلمية التي تضم خبراء من عدة جهات، واستعرضوا خلالها مجموعة من المشاريع البحثية المقترحة في مجالات الكيمياء، الفيزياء، البيولوجيا الجزيئية، التقانة الحيوية، الزراعة، والعلوم النووية، موضحين منهجيات العمل المعتمدة، وأهداف كل مشروع، والقيمة العلمية المتوقعة من تنفيذه.
كما شهدت الورشات نقاشات موسعة بين الباحثين واللجان العلمية حول جودة المقترحات وملاءمتها للاحتياجات البحثية الوطنية، إضافة إلى تقييم الجوانب التطبيقية وإمكانية تنفيذ المشاريع ضمن المختبرات والمراكز المتخصصة التابعة للهيئة.
ونظمت هيئة الطاقة الذرية السورية في 21 من تموز الماضي على مدى يومين ورشة عمل تخصصية بعنوان “البلازما والاندماج النووي الحراري من أجل توليد طاقة مستدامة ونظيفة”.