هيئة الطاقة الذرية السورية تنظم ورشات عمل متخصصة لاعتماد مشاريع ‏بحوث علمية

0L5A6667 هيئة الطاقة الذرية السورية تنظم ورشات عمل متخصصة لاعتماد مشاريع ‏بحوث علمية

دمشق-سانا

نظمت هيئة الطاقة الذرية السورية ورشات عمل علمية متخصصة بهدف ‏اختيار واعتماد مشاريع البحوث العلمية المستقبلية، وذلك ضمن إطار تطوير ‏منظومة البحث العلمي وتعزيز دور الهيئة كمؤسسة وطنية رائدة في العلوم ‏النووية وتطبيقاتها السلمية.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن باحثي الهيئة ‏قدموا عروضاً علمية شاملة أمام اللجنة الاستشارية العلمية التي تضم خبراء ‏من عدة جهات، واستعرضوا خلالها مجموعة من المشاريع البحثية ‏المقترحة في مجالات الكيمياء، الفيزياء، البيولوجيا الجزيئية، التقانة الحيوية، ‏الزراعة، والعلوم النووية، موضحين منهجيات العمل المعتمدة، وأهداف كل ‏مشروع، والقيمة العلمية المتوقعة من تنفيذه.‏

كما شهدت الورشات نقاشات موسعة بين الباحثين واللجان العلمية حول جودة ‏المقترحات وملاءمتها للاحتياجات البحثية الوطنية، إضافة إلى تقييم الجوانب ‏التطبيقية وإمكانية تنفيذ المشاريع ضمن المختبرات والمراكز المتخصصة ‏التابعة للهيئة.‏

ونظمت هيئة الطاقة الذرية السورية في 21 من تموز الماضي على مدى ‏يومين ورشة عمل تخصصية بعنوان “البلازما والاندماج النووي الحراري ‏من أجل توليد طاقة مستدامة ونظيفة”.‏

0L5A6625 scaled هيئة الطاقة الذرية السورية تنظم ورشات عمل متخصصة لاعتماد مشاريع ‏بحوث علمية
0L5A6746 scaled هيئة الطاقة الذرية السورية تنظم ورشات عمل متخصصة لاعتماد مشاريع ‏بحوث علمية
0L5A7217 scaled هيئة الطاقة الذرية السورية تنظم ورشات عمل متخصصة لاعتماد مشاريع ‏بحوث علمية
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