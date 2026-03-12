ارتفاع أسعار الفروج يزيد الأعباء على العائلات.. ومطالب بدعم المربين وضبط الأسواق

دمشق-سانا

تواصل أسعار الفروج في الأسواق السورية ارتفاعها بشكل ملحوظ، ما انعكس سلباً على قدرة الكثير من العائلات على شرائه، وأدى إلى تراجع حركة البيع في المحال، وسط تحذيرات من تأثير استمرار الأزمة على قطاع الدواجن.

ارتقاع يومي

أشارت ربة المنزل رنا حريري إلى أن ارتفاع أسعار الفروج، حرم كثيراً من العائلات السورية من شرائه، موضحة أن الأسعار ترتفع يومياً بشكل يفوق قدرة الأسر على تحمله.

وذكرت أن العديد من العائلات باتت تقلل من استهلاكه، أو تستغني عنه، حتى في الشهر الكريم، داعية إلى العمل لضبط الأسعار ووضع حد لهذه الارتفاعات، التي جعلت موائد كثيرة تخلو من لحم الدجاج.

عبئاً على المواطنين

بدوره، قال ياسر الحموي، صاحب محل لبيع الفروج: إن الارتفاع الكبير في الأسعار أصبح عبئاً على المواطنين والبائعين معاً، موضحاً أن زيادة التكاليف تضطر أصحاب المحال إلى رفع الأسعار، ما أدى إلى تراجع حركة البيع وبقاء كميات دون تصريف، منوهاً بأن المحال تكبدت خسائر كبيرة، واضطر بعضها إلى الإغلاق، مشيراً إلى أن الفروج المستورد لم يظهر أثره في الأسواق حتى الآن.

القطاع يمر بأزمة

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الدواجن في غرف الزراعة نزار سعد الدين، في تصريح لـ سانا، أن قطاع الدواجن يمر بأزمة صعبة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة بالدولار، وزيادة تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب ضعف الدعم المقدم للمربين، ما أدى إلى خروج عدد من المزارع من الإنتاج وانخفاض المعروض في الأسواق.

أسعار تأشيرية

وأوضح سعد الدين أن تحديد أسعار تأشيرية للفروج أو اللجوء إلى الاستيراد لن يشكلا حلاً حقيقياً للمشكلة، لأن الفروج سلعة طازجة لا يمكن تخزينها لفترات طويلة، ويتحدد سعرها يومياً وفق آلية العرض والطلب.

ودعا الجهات المعنية إلى دعم المربين وتأمين مستلزمات الإنتاج بتكاليف مناسبة لضمان استمرار الإنتاج المحلي، محذراً من أن تراجع قطاع الدواجن سينعكس سلباً على الأمن الغذائي، وخاصة أنه يشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة.

وفيما يتعلق بالأسعار، وصل سعر كيلو الشرحات في سوق باب سريجة بدمشق اليوم إلى650 ليرة جديدة، فيما بلغ سعر كيلو الوردة 530 ليرة، وسعر الكاستا 570 ليرة، بينما بلغ سعر الدبوس 500 ليرة، والجناحات 270 ليرة.

ودخلت 25 شاحنة محملة بالفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي قادمة من تركيا، منذ بداية الشهر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية السماح باستيراد الفروج الريش خلال شهر رمضان لتعزيز وفرة المادة في الأسواق المحلية.