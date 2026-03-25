وزارة الطوارئ: ذروة المنخفض الجوي في سوريا الخميس ويترافق مع هطولات غزيرة

دمشق-سانا

أكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن ذروة فعالية المنخفض الجوي الثالث الذي تتعرض له سوريا خلال أسبوعين، ستبدأ اعتباراً من ليل الخميس وتمتد حتى فجر الجمعة، محذرة من الظروف الجوية غير المستقرة والهطولات الغزيرة التي سترافق المنخفض.

وأوضحت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة في تنبيه جوي أصدرته اليوم الأربعاء، أن المنخفض يترافق بهطولات مطرية رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة على معظم المناطق السورية، ولا سيما في المنطقة الشرقية ومنطقة الجزيرة، مع فرص لتساقط زخات من البرد، في حين تتحول الهطولات إلى ثلوج على مرتفعات القلمون والحرمون.

وذكرت أن البلاد ستتأثر أيضاً بهبات رياح قوية إلى عاصفة، وخاصة نهار الجمعة، حيث يتوقع أن يتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر المستويات الاعتيادية، ما يؤدي إلى حالة من الاضطراب الشديد.

وبيّنت الدائرة أن شدة الهطولات المطرية ستكون غزيرة في محافظات الحسكة ودير الزور وشرق وجنوب الرقة، فيما تشهد محافظات إدلب وحلب وحماة وريف دمشق الغربي والشمالي والقنيطرة وغرب درعا والسويداء وشمال وغرب الرقة هطولات متوسطة إلى غزيرة، في حين تكون الهطولات متوسطة الشدة مع فترات غزيرة أحياناً في جنوب وشرق دمشق وبقية مناطق درعا والسويداء.

وفيما يتعلق بالرياح، أشارت الدائرة إلى أن سرعتها قد تتجاوز 80 كم/ساعة في مناطق جبال الساحل وغرب /حمص وحماة ودير الزور/ ومرتفعات جبل العرب، بينما تتراوح بين 65 و80 كم/ساعة في دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة وطرطوس واللاذقية وحماة وحمص وجنوب الرقة ودير الزور، وتكون بين 50 و65 كم/ساعة في إدلب وحلب والحسكة وبقية مناطق الرقة.

ودعت دائرة الإنذار المبكر المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية، أبرزها:

-الامتناع عن ركوب البحر سواء للتنقل أو التنزه أو الصيد.

-اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمنازل القريبة من الأنهار تحسباً لارتفاع منسوب المياه.

-الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة.

-عدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي مهما بدت مستويات المياه منخفضة.

-تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه.

-تجنب السير في الطرقات الزراعية.

-عدم الاقتراب من مجاري السيول، مع ضرورة حماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

-عدم المخاطرة بالتصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول.

-الابتعاد عن الجسور فوق المجاري المائية عند اشتداد الجريان وعدم محاولة عبورها بالآليات.

-عدم إيقاف السيارات في المناطق المنخفضة أو قرب المجاري المائية.

-عدم استعمال الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية.

-عدم الوقوف قرب الأشجار وأبراج الكهرباء خلال العواصف.

-تخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية غزيرة.

-الامتناع عن الوقوف في الأماكن المرتفعة أو المكشوفة وخاصة مع اشتداد الرياح.

-تثبيت الخيام والممتلكات القابلة للتطاير والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة.

وأكدت الدائرة ضرورة متابعة التحديثات الجوية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.

يُذكر أن سوريا تتأثر حالياً بمنخفض مترافق مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما أدى إلى تشكّل سيول وتجمعات مائية وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق، إضافة إلى تسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.