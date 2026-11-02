بعد 20 عاماً…أوغندا تبدأ بسحب قواتها من الصومال

كمبالا-سانا‏

أعلنت أوغندا اليوم الإثنين البدء بسحب قواتها المشاركة في البعثة العسكرية التي ‏شكلها الاتحاد الإفريقي لمساعدة الصومال في التصدي للمجموعات المسلحة في البلاد ‏قبل نحو عقدين.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الجيش الأوغندي قوله في بيان: إن “قوات الدفاع ‏الشعبي الأوغندية باشرت عملية تقليص عدد القوات المنتشرة في الصومال، بشكل ‏تدريجي، بموجب ترتيبات ثنائية ذات أثر فوري مع الحكومة المركزية، على أن ‏تنسحب جميع قواتها من الصومال، بما فيها تلك المنتشرة حالياً في إطار بعثة الاتحاد ‏الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، بحلول نهاية العام 2027”.‏

وأوضح الجيش أن انسحابه “سيمثل نهاية لعمليات أوغندا المستمرة منذ 20 عاماً دعماً ‏للسلام والاستقرار في الصومال، ما يتيح للقوات المسلحة الصومالية تولي المسؤولية ‏الكاملة عن الأمن في البلاد”.‏

وكانت أوغندا أول دولة ترسل قوات إلى الصومال عندما شكل الاتحاد الإفريقي بعثة ‏عسكرية دولية في آذار2007 للتصدي للمتمردين في البلاد.‏

ومذاك توالت بعثات الاتحاد الإفريقي وظلت أوغندا داعماً رئيسياً عبر نشر آلاف ‏الجنود في الصومال غير أن مستقبل العمليات الدولية بات موضع شكوك، بعدما قام ‏كبار مموليها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بسحب هذا التمويل خلال الأشهر ‏الأخيرة.‏

وراوح عديد القوات الأوغندية في الصومال بين 4500 و6000 جندي ضمن بعثة ‏الاتحاد الإفريقي الأخيرة، إضافة إلى ما بين 2000 و2500 جندي آخرين بموجب ‏اتفاق ثنائي.‏

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في تموز الماضي أنها ستوقف دعمها لبعثة الاتحاد ‏الإفريقي لدعم واستقرار الصومال عبر آليات الأمم المتحدة ابتداءً من عام 2027.