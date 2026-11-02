بعد 20 عاماً…أوغندا تبدأ بسحب قواتها من الصومال

كمبالا-سانا
أعلنت أوغندا اليوم الإثنين البدء بسحب قواتها المشاركة في البعثة العسكرية التي شكلها الاتحاد الإفريقي لمساعدة الصومال في التصدي للمجموعات المسلحة في البلاد قبل نحو عقدين.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الجيش الأوغندي قوله في بيان: إن “قوات الدفاع الشعبي الأوغندية باشرت عملية تقليص عدد القوات المنتشرة في الصومال، بشكل تدريجي، بموجب ترتيبات ثنائية ذات أثر فوري مع الحكومة المركزية، على أن تنسحب جميع قواتها من الصومال، بما فيها تلك المنتشرة حالياً في إطار بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، بحلول نهاية العام 2027”.
وأوضح الجيش أن انسحابه “سيمثل نهاية لعمليات أوغندا المستمرة منذ 20 عاماً دعماً للسلام والاستقرار في الصومال، ما يتيح للقوات المسلحة الصومالية تولي المسؤولية الكاملة عن الأمن في البلاد”.
وكانت أوغندا أول دولة ترسل قوات إلى الصومال عندما شكل الاتحاد الإفريقي بعثة عسكرية دولية في آذار2007 للتصدي للمتمردين في البلاد.
ومذاك توالت بعثات الاتحاد الإفريقي وظلت أوغندا داعماً رئيسياً عبر نشر آلاف الجنود في الصومال غير أن مستقبل العمليات الدولية بات موضع شكوك، بعدما قام كبار مموليها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بسحب هذا التمويل خلال الأشهر الأخيرة.
وراوح عديد القوات الأوغندية في الصومال بين 4500 و6000 جندي ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي الأخيرة، إضافة إلى ما بين 2000 و2500 جندي آخرين بموجب اتفاق ثنائي.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في تموز الماضي أنها ستوقف دعمها لبعثة الاتحاد الإفريقي لدعم واستقرار الصومال عبر آليات الأمم المتحدة ابتداءً من عام 2027.