البرلمان العربي يدين استهداف ناقلة غاز قطرية في مياه الخليج

القاهرة-سانا‏

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال “المايده”، ‏التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات”، أثناء إبحارها في مياه الخليج ‏العربي.‏

وقال البرلمان في بيان نشره أمس الأحد على موقعه الإلكتروني الرسمي: إن “مثل هذه الاعتداءات ‏تمثل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، وسلامة الملاحة البحرية، وأمن إمدادات الطاقة ‏العالمية”.‏

وأكد البرلمان تضامنه الكامل مع قطر، معرباً عن دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات ‏لحماية أمنها وسلامة ناقلاتها البحرية وتأمين تجارتها الدولية.‏

وشدد البرلمان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في ضمان أمن ‏الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية، والتصدي لمثل هذه الاعتداءات، وفقاً لقواعد ‏القانون الدولي.‏

وكانت شركة “ناقلات” أعلنت تعرض إحدى ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال لهجوم ‏بأجسام مجهولة في مياه الخليج مساء الجمعة الماضي.‏