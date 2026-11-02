البرلمان العربي يدين استهداف ناقلة غاز قطرية في مياه الخليج

القاهرة-سانا
أدان البرلمان العربي بأشد العبارات استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال “المايده”، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات”، أثناء إبحارها في مياه الخليج العربي.
وقال البرلمان في بيان نشره أمس الأحد على موقعه الإلكتروني الرسمي: إن “مثل هذه الاعتداءات تمثل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، وسلامة الملاحة البحرية، وأمن إمدادات الطاقة العالمية”.
وأكد البرلمان تضامنه الكامل مع قطر، معرباً عن دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة ناقلاتها البحرية وتأمين تجارتها الدولية.
وشدد البرلمان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية، والتصدي لمثل هذه الاعتداءات، وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وكانت شركة “ناقلات” أعلنت تعرض إحدى ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال لهجوم بأجسام مجهولة في مياه الخليج مساء الجمعة الماضي.