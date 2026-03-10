وزير التنمية الإدارية يبحث مع مدير هيئة الطاقة الذرية تعزيز التعاون وتطوير الأداء المؤسسي

دمشق-سانا

التقى وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية الدكتور مضر العكلة في مقر الوزارة بدمشق.

وبينت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجانبين بحثا سبل تطوير الأداء المؤسسي واستثمار الكفاءات العلمية التخصصية، من خلال وضع أطر حديثة لتخطيط الموارد البشرية وآليات التوظيف النوعي، بما يضمن جذب النخب البحثية والكوادر العلمية الشابة، وتحفيزها لتعزيز الحضور الوطني في مجالات الاستخدامات النافعة للطاقة الذرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العمل المؤسسي في الجهات العلمية والبحثية، وتعزيز استثمار الطاقات والكفاءات الوطنية في مجالات البحث العلمي والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، بما يسهم في دعم القطاعات العلمية والطبية والصناعية المرتبطة بهذه الاستخدامات.