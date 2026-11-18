جنيف-سانا



حذّرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من استمرار تفاقم تفشي فيروس إيبولا من سلالة بونديبوجيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع ارتفاع الإصابات والوفيات بعد مرور ستة أشهر على إعلان التفشي.



وأوضحت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها في منصة فيسبوك أن الفيروس لا يزال يحصد أرواح الأطفال مع وفاة 1730 طفلاً وسط توقعات بتفاقم مستويات الجوع جراء الأزمة الناجمة عن الفيروس ومواجهة أكثر من 39 مليون شخص انعداماً حاداً للأمن الغذائي خلال مطلع عام 2027.

ووفقاً للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يتحمل الأطفال العبء الأكبر من الأزمة، إذ يمثلون أكثر من ربع الحالات المؤكدة وثلث الوفيات، بينما توفي سبعة من كل عشرة أطفال دون سن الخامسة ممن أصيبوا بالفيروس، ما يعكس خطورة التفشي على الفئات الأكثر هشاشة.



ولم تقتصر التداعيات على الجانب الصحي، إذ تتداخل الأزمة الوبائية مع النزاعات المسلحة والنزوح وانعدام الأمن الغذائي، وسط توقعات بأن يواجه أكثر من 30 مليون شخص في الكونغو انعداماً حاداً للأمن الغذائي خلال الأشهر الأولى من عام 2027.



كما حذرت المنظمة من امتداد المخاطر الصحية إلى خارج الحدود الكونغولية، مشيرة إلى تسجيل كينيا تسع حالات مرتبطة بحالة وافدة، ما يعزز المخاوف من اتساع النطاق الجغرافي للتفشي ويزيد أهمية التنسيق الصحي الإقليمي.



ويمثل تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحدياً صحياً وإنسانياً معقداً، في ظل تداخل انتشار الأمراض المعدية مع النزاعات المسلحة والنزوح وضعف الخدمات الصحية في عدد من المناطق.