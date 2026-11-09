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‏5683 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أربعة أشهر ‏

IMG 20261109 091220 798 ‏5683 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أربعة أشهر ‏
من الجولات الرقابية التي نظمتها مديرية حماية المستهلك‏-دمشق-سانا

‏ ‏ريف دمشق-سانا ‏
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نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 5683 ‏ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وصناعية مخالفة، خلال الفترة الممتدة من بداية ‏شهر تموز وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، وذلك في إطار جهودها الرقابية ‏لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات وحماية المستهلك. ‏

IMG 20261109 091208 173 ‏5683 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أربعة أشهر ‏

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن ‏الدوريات التموينية أجرت جولات خلال الفترة نفسها على 19211 فعالية تجارية في ‏مختلف مناطق المحافظة، تم خلالها تنظيم 5683 ضبطاً لمخالفات متنوعة، شملت ‏عدم الالتزام بإبراز الفواتير النظامية، أو عرض بطاقات البيان والأسعار، أو الإعلان ‏عن الأسعار، أو الاشتراطات الصحية، وغش وغبن المستهلك. ‏

معالجة 444 شكوى مقدمة من المواطنين

بيّن خالد أن المديرية أغلقت 364 فعالية مخالفة خلال الأشهر الأربعة، لارتكابها ‏مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وغش وغبن المستهلك وعدم الإعلان ‏عن الأسعار، شملت محال لبيع الفروج ومعامل ومخابز ومحال غذائية وغيرها، كما ‏عالجت 444 شكوى مقدمة من المواطنين. ‏

IMG 20261109 091251 351 ‏5683 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أربعة أشهر ‏

وأكد خالد استمرار المديرية في تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة شكاوى المواطنين، ‏والتحقق من التزام الفعاليات التجارية والصناعية بالأنظمة والتعليمات التموينية، مشيراً ‏إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق ‏وحماية المستهلك، وضمان سلامة المواد المطروحة فيها. ‏


وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت في ريف دمشق 309 ضبوط ‏تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال ‏الأسبوع الماضي، في إطار تكثيف ‏الرقابة على الأسواق والتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات التموينية.‏ ‏
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