‏5683 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أربعة أشهر ‏

ريف دمشق-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 5683 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وصناعية مخالفة، خلال الفترة الممتدة من بداية شهر تموز وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، وذلك في إطار جهودها الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات وحماية المستهلك.
وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن الدوريات التموينية أجرت جولات خلال الفترة نفسها على 19211 فعالية تجارية في مختلف مناطق المحافظة، تم خلالها تنظيم 5683 ضبطاً لمخالفات متنوعة، شملت عدم الالتزام بإبراز الفواتير النظامية، أو عرض بطاقات البيان والأسعار، أو الإعلان عن الأسعار، أو الاشتراطات الصحية، وغش وغبن المستهلك.
معالجة 444 شكوى مقدمة من المواطنين
بيّن خالد أن المديرية أغلقت 364 فعالية مخالفة خلال الأشهر الأربعة، لارتكابها مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وغش وغبن المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار، شملت محال لبيع الفروج ومعامل ومخابز ومحال غذائية وغيرها، كما عالجت 444 شكوى مقدمة من المواطنين.
وأكد خالد استمرار المديرية في تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة شكاوى المواطنين، والتحقق من التزام الفعاليات التجارية والصناعية بالأنظمة والتعليمات التموينية، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وضمان سلامة المواد المطروحة فيها.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت في ريف دمشق 309 ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال الأسبوع الماضي، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات التموينية.