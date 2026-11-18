سكوبيه-سانا

أعلنت وزارة الداخلية في مقدونيا الشمالية إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف موقعاً ‏في دولة أخرى، وتوقيف خمسة أشخاص يشتبه بارتباطهم بأنشطة إرهابية، مشيرة إلى ‏مواصلة البحث عن شخص سادس يعتقد أنه خارج البلاد.‏

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: إن العملية نفذت بالتنسيق مع وكالة ‏الأمن القومي، بعد معلومات وردت عبر قنوات التعاون الدولي، وأظهرت وجود ‏صلات بين ستة مواطنين مقدونيين، تتراوح أعمارهم بين 29 و73 عاماً، من مدينتي ‏سكوبيه وكومانوفو، وشبكات أجنبية، بينها جهات مرتبطة بما يعرف بشبكات الوكلاء.‏

وأضافت الوزارة أن العملية نفذت بعد سلسلة من الإجراءات الأمنية والتحقيقية، ‏وبمشاركة الأجهزة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة، وبدعم من وحدة ‏مكافحة الإرهاب الخاصة، موضحة أنه تم القبض على أربعة من المشتبه بهم في ‏مقدونيا الشمالية، بينما اعتقل الخامس في اليونان وسلم إلى السلطات المقدونية.‏

وبينت أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط هواتف محمولة وحواسيب وأجهزة تخزين ‏إلكترونية ودفاتر تتضمن بيانات اتصال، إضافة إلى رسم تخطيطي يحدد موقعاً ‏معيناً، وأسلحة نارية وذخائر، بعضها غير مرخص، مشيرة إلى أن المضبوطات ‏ستخضع للتحليل والفحص الجنائي.‏

وبيّنت التحقيقات، وفق البيان، وجود روابط بين المشتبه بهم وأشخاص أجانب، وأنهم ‏كانوا يعتزمون تنفيذ عمل إرهابي يستهدف موقعاً خارج مقدونيا الشمالية.‏