سكوبيه-سانا
أعلنت وزارة الداخلية في مقدونيا الشمالية إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف موقعاً في دولة أخرى، وتوقيف خمسة أشخاص يشتبه بارتباطهم بأنشطة إرهابية، مشيرة إلى مواصلة البحث عن شخص سادس يعتقد أنه خارج البلاد.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: إن العملية نفذت بالتنسيق مع وكالة الأمن القومي، بعد معلومات وردت عبر قنوات التعاون الدولي، وأظهرت وجود صلات بين ستة مواطنين مقدونيين، تتراوح أعمارهم بين 29 و73 عاماً، من مدينتي سكوبيه وكومانوفو، وشبكات أجنبية، بينها جهات مرتبطة بما يعرف بشبكات الوكلاء.
وأضافت الوزارة أن العملية نفذت بعد سلسلة من الإجراءات الأمنية والتحقيقية، وبمشاركة الأجهزة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة، وبدعم من وحدة مكافحة الإرهاب الخاصة، موضحة أنه تم القبض على أربعة من المشتبه بهم في مقدونيا الشمالية، بينما اعتقل الخامس في اليونان وسلم إلى السلطات المقدونية.
وبينت أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط هواتف محمولة وحواسيب وأجهزة تخزين إلكترونية ودفاتر تتضمن بيانات اتصال، إضافة إلى رسم تخطيطي يحدد موقعاً معيناً، وأسلحة نارية وذخائر، بعضها غير مرخص، مشيرة إلى أن المضبوطات ستخضع للتحليل والفحص الجنائي.
وبيّنت التحقيقات، وفق البيان، وجود روابط بين المشتبه بهم وأشخاص أجانب، وأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمل إرهابي يستهدف موقعاً خارج مقدونيا الشمالية.