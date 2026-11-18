عدن-سانا ‏

حذّر محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في ‏المدينة، مؤكداً أن المخزون الغذائي المتوافر لا يغطي سوى 10 بالمئة من احتياجات ‏السكان، في ظل تراجع حاد في إمدادات السلع الأساسية والأدوية والمياه والوقود، نتيجة ‏استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي والقيود المفروضة على حركة ‏الإمدادات.‏

ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن شمسان، قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن ‏إمدادات المواد الغذائية والأدوية والمياه تراجعت بنسبة 90 بالمئة، بينما بلغت نسبة ‏التراجع في إمدادات الغاز 97.3 بالمئة، والبترول 96.3 بالمئة، والديزل 97.2 ‏بالمئة.‏

وأشار إلى أن الأزمة انعكست بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية، حيث ارتفعت ‏أسعار المواد الغذائية بنحو 60 بالمئة، وأسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 ‏بالمئة، بينما تضاعفت تكاليف النقل إلى أربعة أضعاف، ما زاد من معاناة السكان ‏وأعبائهم الاقتصادية.‏

وفي القطاع الصحي، كشف المحافظ عن انخفاض إجمالي الاستشارات الطبية إلى ‌‏90 ألفاً و328 حالة خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، إلى جانب نفاد أدوية الأمراض ‏المزمنة، وفي مقدمتها الأنسولين والألبومين، ما يهدد حياة نحو 8 آلاف مريض ‏بالسكري و14 ألف مريض بأمراض مزمنة.‏

وأشار إلى أن تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في تعز يهدد الأطفال والنساء، وسط ‏نقص اللقاحات والأدوية وتراجع خدمات رعاية حديثي الولادة، وارتفاع معدلات سوء ‏التغذية والأمراض المعدية نتيجة تدهور الخدمات الصحية والبيئية.‏

وحذّر من أن استمرار تراجع الخدمات الأساسية وتعثر وصول السكان إلى الغذاء ‏والمياه والرعاية الصحية ينذر بتداعيات إنسانية وصحية طويلة الأمد، تتجاوز آثارها ‏المرحلة الراهنة وتزيد من كلفة الاستجابة والمعالجة.‏

وطالب شمسان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة بتحويل التحذيرات ‏الإنسانية إلى إجراءات عاجلة وملموسة، والعمل على تأمين الطريق الرابط بين مدينة ‏تعز ومحافظتَي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات.‏

كما دعا إلى ضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية ‏بصورة آمنة ومنتظمة، ودعم استمرار تشغيل المستشفيات والمخابز ومرافق المياه ‏والنظافة، وتسهيل إحالة المرضى والحالات الإسعافية، وتوسيع برامج المساعدات ‏الغذائية والنقدية وعلاج سوء التغذية، إلى جانب تعزيز حماية المدنيين والأطفال ‏وتوثيق الانتهاكات وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.‏