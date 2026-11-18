عدن-سانا
حذّر محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة، مؤكداً أن المخزون الغذائي المتوافر لا يغطي سوى 10 بالمئة من احتياجات السكان، في ظل تراجع حاد في إمدادات السلع الأساسية والأدوية والمياه والوقود، نتيجة استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي والقيود المفروضة على حركة الإمدادات.
ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن شمسان، قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن إمدادات المواد الغذائية والأدوية والمياه تراجعت بنسبة 90 بالمئة، بينما بلغت نسبة التراجع في إمدادات الغاز 97.3 بالمئة، والبترول 96.3 بالمئة، والديزل 97.2 بالمئة.
وأشار إلى أن الأزمة انعكست بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 بالمئة، وأسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 بالمئة، بينما تضاعفت تكاليف النقل إلى أربعة أضعاف، ما زاد من معاناة السكان وأعبائهم الاقتصادية.
وفي القطاع الصحي، كشف المحافظ عن انخفاض إجمالي الاستشارات الطبية إلى 90 ألفاً و328 حالة خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، إلى جانب نفاد أدوية الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها الأنسولين والألبومين، ما يهدد حياة نحو 8 آلاف مريض بالسكري و14 ألف مريض بأمراض مزمنة.
وأشار إلى أن تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في تعز يهدد الأطفال والنساء، وسط نقص اللقاحات والأدوية وتراجع خدمات رعاية حديثي الولادة، وارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض المعدية نتيجة تدهور الخدمات الصحية والبيئية.
وحذّر من أن استمرار تراجع الخدمات الأساسية وتعثر وصول السكان إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية ينذر بتداعيات إنسانية وصحية طويلة الأمد، تتجاوز آثارها المرحلة الراهنة وتزيد من كلفة الاستجابة والمعالجة.
وطالب شمسان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة بتحويل التحذيرات الإنسانية إلى إجراءات عاجلة وملموسة، والعمل على تأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز ومحافظتَي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات.
كما دعا إلى ضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة، ودعم استمرار تشغيل المستشفيات والمخابز ومرافق المياه والنظافة، وتسهيل إحالة المرضى والحالات الإسعافية، وتوسيع برامج المساعدات الغذائية والنقدية وعلاج سوء التغذية، إلى جانب تعزيز حماية المدنيين والأطفال وتوثيق الانتهاكات وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.