محافظ السويداء يبحث مع هيئة التخطيط وبرنامج الأغذية العالمي تطوير العمل الإحصائي

السويداء-سانا

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور، مع رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أنس سليم، وممثلي برنامج الأغذية العالمي (WFP)، سبل تطوير الأداء الإحصائي وتحسين منهجيات العمل الميداني للباحثين، في خطوة تهدف إلى رفع جودة البيانات المعتمدة في رسم سياسات الأمن الغذائي، وتوجيه التدخلات الإنسانية.

وذكرت محافظة السويداء، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع أكد أن دقة المعلومات الإحصائية تُشكِّل ركيزة أساسية في تقييم الاحتياجات الفعلية للأسر.

وأوضحت المحافظة أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن المسوح التي تجريها هيئة التخطيط تقدم مؤشرات مهمة تسهم في تكوين صورة متكاملة عن أوضاع الأسر واحتياجاتها الغذائية.

وأشارت إلى أن وفد برنامج الأغذية العالمي ثمن الجهود المحلية المبذولة في هذا المجال، والتي تعزز قدرة الجهات المعنية على تحديد أولويات العمل الإغاثي، وتلبية متطلبات الفئات الأكثر هشاشة بكفاءة أعلى، بما ينعكس إيجاباً على سرعة الاستجابة للمتغيرات الميدانية.

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور، بحث في الـ14 من الشهر الماضي مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس رضوان سليم، ونائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) خالد عثمان، والوفد المرافق، خطة عمل متكاملة لدعم التنمية، وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، حيث كان المحافظ قد بحث مؤخراً مع عدد من الجهات المعنية آليات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.