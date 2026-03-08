السورية للمخابز: البدء بأعمال إنشاء أربعة مخابز جديدة بريف حماة

IMG 20260308 111500 734 السورية للمخابز: البدء بأعمال إنشاء أربعة مخابز جديدة بريف حماة

حماة-سانا

أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، عن بدء العمل لإنشاء أربعة مخابز جديدة في عدة مناطق بريف حماة.

IMG 20260308 111501 243 السورية للمخابز: البدء بأعمال إنشاء أربعة مخابز جديدة بريف حماة

وأوضح الصيادي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن أعمال إنشاء الأساسات للمخابز انطلقت في بلدات اللطامنة والعشارنة والزيارة وحر بنفسه، حيث يجري تنفيذ أعمال الحفر والتجهيزات الأولية تمهيداً للانتقال إلى مراحل البناء اللاحقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط المؤسسة، لتوسيع شبكة المخابز وتحسين واقع إنتاج الخبز، وتوفير الخدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

وأضاف الصيادي: إن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، بما يضمن إنجازه ضمن المدد الزمنية المحددة، ووضع المخابز في الخدمة بأقرب وقت ممكن بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز استقرار توفر مادة الخبز.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تنفيذ خطط لتطوير قطاع المخابز في مختلف المحافظات السورية، من خلال إنشاء مخابز جديدة وإعادة تأهيل القائم منها، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة الرغيف وضمان وصول مادة الخبز إلى المواطنين بسهولة واستقرار.

