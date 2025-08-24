مجلس مدينة حمص يباشر تأهيل الشوارع الرئيسية وتحسين البنية التحتية

DSC 0091

حمص -سانا

باشرت ورشات مجلس مدينة حمص أعمال صيانة وتأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور في المدينة.

DSC 0095

وأوضح مدير الأشغال في المجلس المهندس أمجد الخضور في تصريح لمراسلة سانا، أن الأعمال بدأت في شارع عبد الملك بن مروان بحي جورة الشياح، حيث تمت إزالة طبقات الزفت المتضررة تمهيداً لترميمها وإعادة تأهيلها؛ بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي.

DSC 0092

وأشار الخضور إلى أن خطة المجلس تتضمن قشط وترميم عدد من المحاور والشوارع التجارية في مركز المدينة، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وخدمة المواطنين، على أن تتوسع الأعمال تدريجياً لتشمل بقية الأحياء حسب الإمكانيات المتاحة.

يذكر أن المجلس أنهى مؤخراً أعمال مدّ المجبول الإسفلتي في شوارع عمر البطش، عبد الغني العريسي، عبد العزيز البشري، إضافة إلى دوار الصناعة، ضمن مشروع متكامل لإعادة تأهيل الشوارع التجارية في مركز مدينة حمص.

DSC 0080
جمعية خزامى تشارك في مبادرة رمضانية لتوزيع حصص غذائية بحماة
إعادة افتتاح مقر منطقة مدينة بصرى الشام في ريف درعا
إخماد حريق طال مساحات مزروعة بأشجار مثمرة في منطقة ضهر الجبل بالسويداء
حملة لإزالة معالم ورموز النظام البائد في حماة
معاون وزير الاتصالات: تطبيق رؤية مختلفة في عمل المؤسسة السورية للبريد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك