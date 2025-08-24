مجلس مدينة حمص يباشر تأهيل الشوارع الرئيسية وتحسين البنية التحتية

حمص -سانا

باشرت ورشات مجلس مدينة حمص أعمال صيانة وتأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور في المدينة.

وأوضح مدير الأشغال في المجلس المهندس أمجد الخضور في تصريح لمراسلة سانا، أن الأعمال بدأت في شارع عبد الملك بن مروان بحي جورة الشياح، حيث تمت إزالة طبقات الزفت المتضررة تمهيداً لترميمها وإعادة تأهيلها؛ بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي.

وأشار الخضور إلى أن خطة المجلس تتضمن قشط وترميم عدد من المحاور والشوارع التجارية في مركز المدينة، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وخدمة المواطنين، على أن تتوسع الأعمال تدريجياً لتشمل بقية الأحياء حسب الإمكانيات المتاحة.

يذكر أن المجلس أنهى مؤخراً أعمال مدّ المجبول الإسفلتي في شوارع عمر البطش، عبد الغني العريسي، عبد العزيز البشري، إضافة إلى دوار الصناعة، ضمن مشروع متكامل لإعادة تأهيل الشوارع التجارية في مركز مدينة حمص.