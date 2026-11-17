دمشق-سانا

بحثت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب، برئاسة أحمد العفدل، مع ‏معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، عدداً من ‏القضايا المتعلقة بالصعوبات الإدارية والخدمية التي تواجه الطلاب، والحلول المقترحة ‏لمعالجتها.‏

وذكر مجلس الشعب، عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول أسباب ‏تأخر صدور نتائج المفاضلة الجامعية، وملء الشواغر، وإمكانية إعادة مفاضلة ‏التحويل المماثل للطلاب القادمين من خارج سوريا، إضافة إلى مقترح إنشاء منصة ‏إلكترونية لتقديم الاعتراضات على نتائج المفاضلات والمنح الدراسية.‏

كما ناقش الاجتماع أسباب تأخر إصدار المصدقات الجامعية في الجامعات الحكومية، ‏والصعوبات المرتبطة بالسكن الجامعي، والحلول الممكنة للتخفيف منها، فضلاً عن ‏استعراض عدد من القضايا التي تهم الطلاب السوريين الدارسين في الخارج.‏

وكانت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب بحثت في تشرين الأول ‏الماضي التشريعات والقرارات الناظمة لشؤون الطلاب، بما يشمل المفاضلات ‏الجامعية والنقل والتحويل، وقضايا الموفدين والمعيدين والطلاب المفصولين، إضافة ‏إلى قواعد الترفيع ومعادلة الشهادات، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجازها.‏