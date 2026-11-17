دمشق-سانا
بحثت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب، برئاسة أحمد العفدل، مع معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، عدداً من القضايا المتعلقة بالصعوبات الإدارية والخدمية التي تواجه الطلاب، والحلول المقترحة لمعالجتها.
وذكر مجلس الشعب، عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول أسباب تأخر صدور نتائج المفاضلة الجامعية، وملء الشواغر، وإمكانية إعادة مفاضلة التحويل المماثل للطلاب القادمين من خارج سوريا، إضافة إلى مقترح إنشاء منصة إلكترونية لتقديم الاعتراضات على نتائج المفاضلات والمنح الدراسية.
كما ناقش الاجتماع أسباب تأخر إصدار المصدقات الجامعية في الجامعات الحكومية، والصعوبات المرتبطة بالسكن الجامعي، والحلول الممكنة للتخفيف منها، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا التي تهم الطلاب السوريين الدارسين في الخارج.
وكانت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب بحثت في تشرين الأول الماضي التشريعات والقرارات الناظمة لشؤون الطلاب، بما يشمل المفاضلات الجامعية والنقل والتحويل، وقضايا الموفدين والمعيدين والطلاب المفصولين، إضافة إلى قواعد الترفيع ومعادلة الشهادات، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجازها.