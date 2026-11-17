دمشق-سانا



أكدت وزارة الصحة أنها تتابع عدداً من الحالات المرضية التي أظهرت أعراضاً متشابهة وردت بلاغات بشأنها من محافظات عدة، مشيرة إلى أن الفرق الطبية المختصة تواصل إجراء الاستقصاءات السريرية ‏والمخبرية اللازمة لتحديد أسباب هذه الأعراض.‏



وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أنها تلقت قبل يومين بلاغات عن حالات في ريف دمشق، كما تلقت لاحقاً بلاغات عن حالات مماثلة في محافظتي دير الزور وحلب، مشيرة إلى أن الحالات أظهرت أعراضاً متشابهة، تمثّلت في تورم الأجفان والوجنتين، واصفرار الجلد لدى بعض الحالات.



وأكدت الوزارة أن الحالات المسجلة مستقرة، ولا تعاني من أعراض خطيرة، كما أن المعطيات المتوفرة حتى الآن، لا تشير إلى وجود مرض معدٍ أو أي مؤشرات تستدعي القلق، مع استمرار أعمال التقصي لاستكمال تحديد الأسباب.



وبينت الوزارة أن هذه المتابعة تأتي في إطار إجراءات الترصد الصحي المعتادة، مؤكدة أن الوضع الصحي العام مستقر.



وأعلنت مديرية الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة شهر أيلول الماضي، إعادة ‌‏إصدار ‏النشرة الوبائية بعد انقطاع 15 عاماً، لتغطي لأول مرة كامل ‌‏الأراضي ‏السورية، وتوفر النشرة مؤشرات تساعد الجهات الصحية في اتخاذ القرارات وتحديد ‌‏‌‏الأولويات وتوجيه الموارد الطبية، إلى جانب رصد أي ارتفاع غير طبيعي ‌‏‌‏في أعداد الحالات، بما يدعم الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للتفشيات.