وفاة 35 شخصاً جراء حادث سير على طريق دير الزور دمشق

photo 4 2026 07 25 14 00 47 1 وفاة 35 شخصاً جراء حادث سير على طريق دير الزور دمشق

دمشق-سانا

توفي 35 شخصاً وأصيب 30 آخرون اليوم السبت جراء حادث سير على طريق دمشقدير الزور.

وأفاد مراسل سانا بأن الحادث وقع جراء اصطدام حافلة في المنطقة الواقعة بين السخنة وتدمر على طريق دير الزور دمشق، لافتاً إلى أن وزارة الدفاع أرسلت عدداً من الحوامات للمشاركة ‏بعمليات الإجلاء الطبي للمصابين والضحايا إلى مشفى حمص ‏العسكري.

وبينت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية أن فرق الإسعاف والجهات المختصة سارعت إلى موقع الحادث، حيث يجري نقل المصابين وإجلاء الضحايا.

وأوضح مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور نجيب النعسان لمراسل سانا أن حصيلة الحادث بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 إصابة.

وأشار الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام إلى أن فرقه توجهت من مركز تدمر مع طلب مؤازرة من مراكز دير الزور للاستجابة للحادث.

يتبع

photo 1 2026 07 25 14 00 47 وفاة 35 شخصاً جراء حادث سير على طريق دير الزور دمشق
photo 2 2026 07 25 14 00 47 وفاة 35 شخصاً جراء حادث سير على طريق دير الزور دمشق
photo 3 2026 07 25 14 00 47 وفاة 35 شخصاً جراء حادث سير على طريق دير الزور دمشق
القائد الشرع يتفقد مطار دمشق الدولي في اليوم الأول لافتتاحه
ورشة عمل لتصميم برنامج الأشغال العامة في سوريا.. قبوات: 3 ركائز للاستقرار
وزير النقل: تطوير قطاع النقل في سوريا يتطلب شراكات استثمارية وتكاملاً إقليمياً
تنظيم 399 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أسبوع
إزالة السواتر بحي الكاشف في درعا تفتح الطرق وتعزز الخدمات البيئية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك