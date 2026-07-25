وفاة 35 شخصاً جراء حادث سير على طريق دير الزور دمشق

دمشق-سانا

توفي 35 شخصاً وأصيب 30 آخرون اليوم السبت جراء حادث سير على طريق دمشق–دير الزور.

وأفاد مراسل سانا بأن الحادث وقع جراء اصطدام حافلة في المنطقة الواقعة بين السخنة وتدمر على طريق دير الزور دمشق، لافتاً إلى أن وزارة الدفاع أرسلت عدداً من الحوامات للمشاركة ‏بعمليات الإجلاء الطبي للمصابين والضحايا إلى مشفى حمص ‏العسكري.

وبينت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية أن فرق الإسعاف والجهات المختصة سارعت إلى موقع الحادث، حيث يجري نقل المصابين وإجلاء الضحايا.

وأوضح مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور نجيب النعسان لمراسل سانا أن حصيلة الحادث بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 إصابة.

وأشار الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام إلى أن فرقه توجهت من مركز تدمر مع طلب مؤازرة من مراكز دير الزور للاستجابة للحادث.

يتبع