الأجواء مستقرة نهاراً والحرارة أدنى من معدلاتها

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الخميس أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية في أغلب المناطق، ويكون الجو نهاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الرياح تكون شمالية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة، وجنوبية غربية في المنطقة الجنوبية، وشمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة على المناطق الشرقية والبادية تتجاوز سرعتها 45 كيلو متراً بالساعة، تثير الغبار في تلك المناطق.

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد في المرتفعات الجبلية، مع تحذير من حدوث الصقيع في المرتفعات، فيما يكون البحر متوسطاً إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: