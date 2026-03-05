الأجواء مستقرة نهاراً والحرارة أدنى من معدلاتها

9 1 Copy الأجواء مستقرة نهاراً والحرارة أدنى من معدلاتها

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الخميس أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية في أغلب المناطق، ويكون الجو نهاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الرياح تكون شمالية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة، وجنوبية غربية في المنطقة الجنوبية، وشمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة على المناطق الشرقية والبادية تتجاوز سرعتها 45 كيلو متراً بالساعة، تثير الغبار في تلك المناطق.

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد في المرتفعات الجبلية، مع تحذير من حدوث الصقيع في المرتفعات، فيما يكون البحر متوسطاً إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:

دمشق5/17
ريف دمشق-القلمون9/-1
القنيطرة3/12
درعا6/17
السويداء2/12
حمص2/14
حماة3/15
اللاذقية11/20
طرطوس11/19
حلب3/16
إدلب4/14
دير الزور6/18
الرقة4/16
الحسكة4/16
وزير الزراعة يبحث مع “فاو” أولويات المرحلة المقبلة وتحصين الثروة الحيوانية
رئاسة الوزراء: جمع البيانات الشخصية وفق النماذج الإلكترونية يتم عن طريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات
الأمن الداخلي في حلب: نعمل على إخلاء المدنيين وتأمين سلامتهم بعد اعتداءات قسد
كلية الشرطة بدمشق تبدأ باستقبال دفعات دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير
وزير الأوقاف: دعم صندوق التنمية السوري واجب وطني وأخلاقي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك