لجنة الطوارئ في دير الزور تعلن إيقاف عمل العبّارات المائية بشكل كامل جراء فيضان نهر الفرات

دير الزور-سانا

أعلنت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور اليوم الأربعاء، عن إيقاف عمل العبّارات المائية بشكل كامل، جراء فيضان ‏نهر الفرات‎.‎

وطلبت اللجنة في بيان نشرته قناة محافظة دير الزور على تلغرام من الأهالي التوجه إلى جسر العشارة وجسر البوكمال ‏للتنقل بين ضفتي نهر الفرات حفاظاً على السلامة العامة‎.‎

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة‎.‎

ودعت لجنة الطوارئ في المحافظة ‏في وقت سابق اليوم الأهالي إلى عدم الاقتراب من سرير نهر‌‏ الفرات نهائياً، وعدم ‏السباحة أو ‏النزول إلى ضفاف النهر تحت أي ظرف، ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب قرب النهر، حيث شهد منسوب ‏المياه في النهر ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام ‏الماضية‎.‎