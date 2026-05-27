لجنة الطوارئ في دير الزور تعلن إيقاف عمل العبّارات المائية بشكل كامل جراء فيضان نهر الفرات

دير الزور 1 لجنة الطوارئ في دير الزور تعلن إيقاف عمل العبّارات المائية بشكل كامل جراء فيضان نهر الفرات

دير الزور-سانا

أعلنت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور اليوم الأربعاء، عن إيقاف عمل العبّارات المائية بشكل كامل، جراء فيضان ‏نهر الفرات‎.‎

وطلبت اللجنة في بيان نشرته قناة محافظة دير الزور على تلغرام من الأهالي التوجه إلى جسر العشارة وجسر البوكمال ‏للتنقل بين ضفتي نهر الفرات حفاظاً على السلامة العامة‎.‎

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة‎.‎

ودعت لجنة الطوارئ في المحافظة ‏في وقت سابق اليوم الأهالي إلى عدم الاقتراب من سرير نهر‌‏ الفرات نهائياً، وعدم ‏السباحة أو ‏النزول إلى ضفاف النهر تحت أي ظرف، ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب قرب النهر، حيث شهد منسوب ‏المياه في النهر ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام ‏الماضية‎.‎

أجنحة القطاع الزراعي تزين مهرجان العسل السوري بعرض أصناف العسل ومنتجات النحل
صحة درعا تزود مركزي كويا وبيت آره بمستلزمات صحية ضرورية
وزارة التنمية الإدارية تبحث تحديد الأولويات التي يتوجب إنجازها أو إغلاقها قبل نهاية الربع الثاني من العام
اختتام ورشة عمل القانون الدولي الإنساني بجامعة دمشق
بدء أعمال ترميم مبنى مجلس بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك