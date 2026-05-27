لجنة الطوارئ في دير الزور تعلن إيقاف عمل العبّارات المائية بشكل كامل جراء فيضان نهر الفرات

دير الزور-سانا
أعلنت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور اليوم الأربعاء، عن إيقاف عمل العبّارات المائية بشكل كامل، جراء فيضان نهر الفرات.
وطلبت اللجنة في بيان نشرته قناة محافظة دير الزور على تلغرام من الأهالي التوجه إلى جسر العشارة وجسر البوكمال للتنقل بين ضفتي نهر الفرات حفاظاً على السلامة العامة.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة.
ودعت لجنة الطوارئ في المحافظة في وقت سابق اليوم الأهالي إلى عدم الاقتراب من سرير نهر الفرات نهائياً، وعدم السباحة أو النزول إلى ضفاف النهر تحت أي ظرف، ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب قرب النهر، حيث شهد منسوب المياه في النهر ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام الماضية.